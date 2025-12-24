Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito", comparecen esta tarde en audiencia de imputación ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, Jalisco.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Mario Lindoro Elenes, "Niño" y a su hijo Mario Alberto Lindoro Navidad, "El 7", de los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de contra la salud, reportaron fuentes judiciales.

La diligencia inició a las 13:40 horas en el Centro de Justicia Federal que se ubica en el complejo de Puente Grande, precisaron.

Juez decidirá si es legal detención de familiares de El Chapito

Durante la misma el juez de control calificará la detención de ambos sujetos, la cual se realizó el lunes pasado durante cateos realizados en domicilios de dos fraccionamientos exclusivos del municipio de Zapopan.

Se espera que la defensa de los sinaloenses solicite la ampliación del plazo constitucional para recabar pruebas en su favor.

Bajo fuerte operativo trasladan a familiares de "El Chapito"

Escoltados por un convoy de elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Fiscalía del Jalisco, los familiares de Guzmán Salazar fueron trasladados de la delegación de la FGR en Jalisco al complejo de Puente Grande para comparecer ante un juez.

Fueron un total de 12 unidades oficiales, encabezadas por vehículos de la FGR, las que resguardaron a los sinaloenses señalados de supuestos operadores financieros del hijo del capo Iván Archivado Guzmán Salazar, a quien las autoridades ya le pisan los talones.

La movilización se llevó a cabo sin incidentes y con cierres momentáneos de diversas vialidades por dónde tránsito el convoy.

bmc