Alberto Anaya Gutiérrez, senador y dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), denunció la desaparición de su compañero de bancada Agustín Solorio, quien es delegado político del PT en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

“El pasado viernes 5 de diciembre fue el último día en que se vio a nuestro compañero. Han transcurrido dos días y hasta el momento no se tienen datos que lleven a su localización, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado, Agustín Solorio fue visto por última vez cerca de las 3 horas del día mencionado”, indicó.

En un comunicado oficial publicado el día de ayer en sus redes sociales, el Partido del Trabajo, a través de sus Comisiones Ejecutiva Nacional y Estatal, expresó su más profunda preocupación e indignación ante la desaparición del delegado político.

El partido reiteró su solidaridad con la familia de Agustín Solorio en estos momentos de profunda incertidumbre y dolor. Y también, hizo un llamado respetuoso a las autoridades para que actúen con la celeridad y eficacia que el caso amerita.

“La aparición con vida de nuestro compañero no es solo una exigencia partidista, sino un reclamo de justicia y seguridad que nuestra sociedad merece.

La seguridad y la vida de nuestros militantes y delegados son lo más importante. No pararemos hasta que Agustín Solorio regrese sano y salvo", señaló.

La desaparición de Agustín Solorio se da a más de un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 1 de noviembre en Michoacán. El presidente municipal perdió la vida en un ataque directo, tras haber recibido múltiples amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG).

En los últimos 15 años, el municipio se ha mantenido entre los cuatro con mayor tasa de delitos en la entidad, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con datos de la plataforma “Votar entre balas”, de las organizaciones México Evalúa y Data Cívica, en lo que va de 2025 se han registrado al menos 11 actos de violencia criminal como amenazas, atentados y asesinatos contra actores políticos o sus cercanos en Michoacán.

Además, el sábado pasado, un vehículo con explosivos estalló afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, donde se reportaron seis personas muertas y seis lesionados tras el ataque, de acuerdo con autoridades de seguridad en el estado.

El Partido del Trabajo, a través de sus Comisiones Ejecutiva Nacional y Estatal, expresa su más profunda preocupación e indignación ante la lamentable desaparición de nuestro compañero Agustín Solorio, actual Delegado Político del PT en el municipio de Apatzingán, Michoacán. pic.twitter.com/0ZrqIWvITn — Alberto Anaya Gtz (@AlbertoAnayaGt) December 9, 2025

