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Esta mañana, la Cámara de Diputados recibió la minuta del llamado , en materia electoral, aprobada por el Senado, y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que planean que la mayoría en el pleno la apruebe el próximo 8 de abril.

“La idea es que hoy se turnó a comisiones, en los próximos dos días enviará el dictamen a los integrantes de las comisiones y el martes 7 se votará en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, y el 8, lo votaremos en el Pleno”, expresó.

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Refirió que no ve “ninguna dificultad” para que PT y PVEM apoyen la reforma, después de que en la Cámara Alta se retiró la modificación al artículo 35 constitucional, para empatar la consulta de revocación de mandato con la elección intermedia de 2027.

“Se mantiene la unidad en la con los tres partidos que votaremos este instrumento jurídico legislativo el día 7, ya sin el contenido del artículo 35 que se pretendía modificar y establecer la revocación de mandato para el tercero y cuarto año, con la posibilidad de ser recurrente la elección en junio del 2027”, dijo.

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