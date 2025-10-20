Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, denunció que por presiones de una consejera del CPC se ordenó eliminar de las redes sociales el posicionamiento en el que integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) piden a las autoridades verificar las denuncias sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés del senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado.

“Ciudadanos representantes de diversos Comités de Participación Ciudadana y yo lanzamos esta mañana un comunicado, fruto del trabajo colectivo por la integridad pública. Queremos una investigación a profundidad por las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del senador Adán Augusto López.

“Pero ante presiones de una consejera del Comité CPC y acoso al equipo de apoyo, se ordenó bajarlo de las redes. Como mexicana que lucha por la integridad en mi país, rechazo la censura”, escribió en su cuenta personal de X, con los hashtags #CeroImpunidad e #IntergridadPública.

La solicitud de investigación es dirigida a la Mesa Directiva y al Órgano Interno de Control del Senado, al Sistema de Administración Tributaria, a la Auditoría Superior de la Federación, al ente de fiscalización de Tabasco, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

