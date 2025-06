La Sala Superior del Tribunal Electoral se renovará parcialmente, pues llegan dos magistraturas para completar el pleno de siete, por lo que difirieron sobre si la persona más votada deberá ocupar la presidencia los próximos dos años.

El magistrado electo Gilberto Bátiz, quien fue el más votado en esta elección, consideró que es un tema que deberá hablar con sus pares, aunque tampoco destacó buscar la presidencia.

“Déjenme llegar y me pongo de acuerdo con mis pares. Eso es muy importante. Y más si fui el que sacó el mayor número de votos, no me harán hablar en favor de uno porque no soy partidario de abogar por uno mismo”, dijo en entrevista a medios.

Por su parte, la magistrada electa Claudia Valle Aguilasocho consideró que la Constitución es clara sobre que la presidencia será conforme al número de votos.

“La presidencia del Tribunal Electoral la ocupa la magistrada Mónica Soto. La definición de quién debe de presidir la Sala Superior del Tribunal Electoral la da la Constitución”, apuntó.

Según el acuerdo anterior, la magistrada presidenta Mónica Soto concluirá su periodo en octubre, por lo que será un tema de discusión con la nueva integración.

Gilberto Bátiz y Claudia Valle se deslindan de acordeones

Gilberto Bátiz afirmó que hizo campaña los 60 días en los 32 estados del país, y que eso se reflejó en el ánimo del voto de las personas, y dijo desconocer el origen de los acordeones.

“Lo desconozco, como yo les dije, me dediqué 60 días a hacer una campaña a ras de tierra y respetando las reglas”, subrayó.

Señaló que su bloque en el TEPJF será parte de la legalidad, al ser cuestionado sobre la división al interior del órgano jurisdiccional.

Por su parte, Claudia Valle señaló que se ha deslindado de su aparición en acordeones, y sostuvo que se deben investigar estos hechos.

“Se deben de investigar el uso de cualquier elemento que incida en el voto. Pero lo importante de ver es que cualquier forma de presentar listados puede producir tanto afinidad como no afinidad”, expuso.

Sin embargo, dijo que es un argumento reductivo considerar que una persona obtuvo el triunfo por aparecer en una lista y se ignora, en este y otros casos, su trayectoria en el Poder Judicial.

