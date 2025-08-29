La diputada federal María Teresa Ealy Díaz presentó su Primer Informe de actividades legislativas y de gestión en la Ciudad de México, donde destacó que su trabajo se guio por la convicción de transformar realidades y no solo “llenar una silla en el Congreso”.

En su mensaje, la diputada destacó que en este primer año de trabajo se enfocó en transformar la realidad de mujeres, adultos mayores, niñas y niños de la alcaldía Miguel Hidalgo, para generarles entornos más justos y humanos.

“Esto es la política, estar cerca, tocas puertas y transformar realidades. Mi convicción es más fuerte que cualquier intento de intimidación”, dijo María Teresa Ealy Díaz.

“Mientras haya una mujer violentada y una niña silenciada, legislar para las mujeres es una necesidad y no una promesa por cumplir. No vine al congreso a ocupar una silla sino a cambiar realidades, con el corazón firme y los pies en el territorio”, destacó.

La diputada federal por Morena también resaltó algunas de sus iniciativas más relevantes, como la del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva y la que impulsa transporte seguro e inmediato para mujeres y sus hijos en situación de vulnerabilidad por violencia intrafamiliar.

“Cada propuesta no es un papel, es una respuesta. No son cifras, son vidas, historias y rostros”, agregó.

La diputada agradeció la presencia de su familia y de los líderes de Morena en el congreso, así como de colectivos Feministas, quienes les agradeció el acompañamiento y ser la inspiración para su trabajo.

Entre los asistentes estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

También destacó la presencia de la familia de la diputada, a quien la legisladora agradeció su apoyo y acompañamiento en cada momento de reto en su vida. Particularmente, agradeció a su madre, la señora Perla Díaz de Ealy, por ser su “fortaleza” en cada paso.

“Papá, desde niña me enseñaste que la verdadera fuerza no se presume, se demuestra con actos. Amar a México no es solamente sentir orgullo sino trabajar todos los días con entrega por su bien”, dijo para Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.

