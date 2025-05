La diputada María Teresa Ealy (Morena) denunció, a través de su cuenta de X, que recibió una amenaza de muerte por denunciar “actos de corrupción, impunidad y violencia estructural contra las mujeres”.

“Como diputada federal de @PartidoMorenaMx, hago del conocimiento público que he recibido un mensaje de amenaza de muerte directa en el que se me agrede con lenguaje violento, misógino y sumamente alarmante. En dicho mensaje se me amenaza de forma explícita, se hace alusión a mi domicilio, a mi vehículo y se advierte vigilancia constante hacia mí y hacia mi familia”, detalló.

La legisladora morenista solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emitan mecanismos de protección para ella y su familia.

“Responsabilizo a las autoridades competentes de cualquier cosa que me ocurra a mí, a mi familia o a mi equipo de trabajo. Exijo a la @FGRMexico, @SSPCMexico y a la @CNDH que actúen con prontitud, brinden las medidas de protección necesarias y lleven a cabo una investigación exhaustiva para dar con los responsables”, expresó en la red social.

Finalmente, pidió el acompañamiento de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “para garantizar que este caso no quede en la impunidad y que se proteja el ejercicio de la función legislativa y la libertad de expresión en México”.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES

A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS



Ciudad de México, a 5 de mayo de 2025.



— Maria Teresa Ealy (@MaTeresaEalyMx) May 6, 2025

