Segunda etapa cumplida, el compromiso continúa

El pasado 30 de abril concluyó el segundo período ordinario de sesiones de la presente Legislatura en la Cámara de Diputados. Esta fecha representa una oportunidad para hacer un alto en el camino, rendir cuentas con transparencia y renovar el compromiso que he asumido con profunda responsabilidad: representar con dignidad a las y los ciudadanos, legislar por un país más justo y alzar la voz sin temor, por quienes no son escuchadas ni respetadas.

Durante este periodo, he tenido una participación activa dentro de las comisiones legislativas, particularmente en la Comisión de Igualdad de Género, Justicia y Juventud. Desde estos espacios he trabajado con firmeza por el fortalecimiento de la justicia social en la Ciudad de México, impulsando una agenda con enfoque de derechos humanos. Me he dedicado especialmente a impulsar políticas que generen condiciones más justas y de mayor acceso a oportunidades para las juventudes, a quienes considero no sólo el futuro, sino el presente activo y transformador de nuestro país.

En la Cámara de Diputados, he presentado iniciativas relevantes que abordan temas de gran importancia para la vida pública, tales como salud, seguridad, ciberseguridad, igualdad de género, protección de derechos de las audiencias, y acceso a la justicia. Cada una de ellas nace del contacto directo con la ciudadanía y busca responder a problemáticas reales que nos exigen avanzar hacia un México más seguro, justo y equitativo.

Estos avances legislativos son reflejo de una lucha que no se detiene. A pesar de los retos, he mantenido una postura clara y valiente: sin importar si el machismo o la misoginia existen dentro de mi propio partido, lo haré notar y alzaré la voz. Mi postura es, y seguirá siendo, feminista y a favor de todas las mexicanas. El poder legislativo no puede ser neutral ante la desigualdad; debe ser instrumento de transformación.

Más allá del trabajo en el Congreso, he procurado estar presente en las calles y en los hogares de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Junto con mi equipo, hemos acompañado a las y los vecinos en distintas actividades sociales que nos han permitido convivir, escucharnos y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad. Durante las posadas decembrinas, la celebración del Día de la Candelaria y recientemente, en el Día del Niño, compartimos momentos de alegría, cercanía y esperanza, con un enfoque especial en nuestras infancias, sabiendo que ellas y ellos merecen entornos seguros, felices y llenos de oportunidades.

Este segundo período legislativo ha sido una etapa de resultados y de escucha permanente. Pero también es apenas el comienzo. Mi lucha es incansable y no se limita a un cargo o a un periodo. Continuaré alzando la voz, trabajando en el territorio, defendiendo cada causa justa y promoviendo cambios estructurales.

Confío en que México puede y debe estar en las mejores manos posibles. A todas las personas que me han brindado su confianza, les reitero: seguiré trabajando con firmeza, convicción y entrega.

La convicción no se cansa. Con ustedes y por ustedes, seguiré luchando, cada vez más fuerte, más clara y más comprometida.

Diputada Federal