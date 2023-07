"La imaginación no les alcanza para diseñar un proceso para seleccionar a su candidato, como era el partido del PRD, ahora ya no es ni de masas ni de ni de maíz, ya está apunto de desaparecer y el PRI corre el riesgo de no conservar el registro", aseguró Adán Augusto López, en el marco los trabajos, giras y asambleas que realiza en Tijuana en busca de la candidatura presidencial oficialista.

Pegado al muro de metal que divide a México y Estados Unidos, lanzó críticas contra ambos partidos y al ser cuestionado sobre la situación de ambos, expuso que es claro que ambos tienen una caída importante en la preferencia de los ciudadanos y agregó que además, es evidente que no les alcanza la imaginación ni para crear su propio método para elegir candidato.

También fue cuestionado sobre el 17 aniversario del del artículo publicado por Enrique Krauze “El mesías tropical” que habla de López Obrador y dijo que los clasistas siempre han actuado de esa manera. Es todo un entramado de conjunción de intereses, “de los dueños del dinero con los pseudointelectuales, con los intelectuales”.

El ex secretario de Gobernación, quien encabezó brigadas en colonias de Tijuana ante las críticas de otras “corcholatas” por los eventos masivos que ha realizado en los primeros días de este proceso, dijo que “el viejo régimen se nutrían por el ducto de la corrupción, de los contratos que otorgaba indiscriminadamente el gobierno, que si contratos de publicidad, que si contratos para editar libros de texto, que si contratos para desarrollar tecnología”.

En Tijuana se reunió además con familias de migrantes, reconoció el trabajo y esfuerzo que sostienen y engrandecen a México y Estados Unidos y pidió construir puentes, no muros, para ofrecer ayuda y protección a estos trabajadores, quienes jamás deben ser perseguidos por buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

