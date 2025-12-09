Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado pospusieron la discusión y votación de la iniciativa presidencial para implementar en el sistema judicial la figura de “jueces sin rostro”.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, argumentó que aunque el dictamen se encuentra concluido, es necesario que los legisladores se tomen más tiempo para ajustarlo y tomar en cuenta algunas observaciones, a fin de presentarlo en sus mejores términos en febrero de 2026.

“Hay un asunto o dos asuntos que creemos nosotros podrían tener un mejor procesamiento, incluso podríamos llegar a a un mayor desarrollo. Hoy está, el dictamen, yo lo podría afirmar con esa certidumbre, hoy está en muy buenos términos, sobre todo en el tema de la figura de los jueces sin rostro, pero creo que podríamos avanzar mucho más en reglamentar esa figura, no solo de manera excepcional, sino con reglas más específicas que permitan atender lo que ya los organismos internacionales en materia de derechos humanos han señalado para que cualquier persona sujeta a proceso tenga derecho a un juez no solo imparcial, sino competente, un juez con conocimiento.

Lee también FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

“Yo lo que pediría es que nos diéramos el tiempo y lo pudiéramos discutir en febrero, y tomar el tiempo de enero para revisar dos o tres puntos que se han planteado por varios legisladores y poder presentarles un proyecto de dictamen en forma más detallada”, señaló.

Los senadores de todos los grupos parlamentarios respaldaron está propuesta y el tema de los “jueces sin rostro” fue eliminado del orden del día.

Lee también García Harfuch: No se descarta ninguna línea de investigación por coche bomba en Coahuayana

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr