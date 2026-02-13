En el marco de la protección del patrimonio cultural, por primera vez Portugal restituyó piezas arqueológicas sustraídas a México, de diferentes temporalidades y culturas prehispánicas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) indicaron que los restituido es procedente de lo que hoy es Jalisco: un vaso polícromo maya y una urna zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca

Foto: Especial

La Embajada de México en Lisboa recibió por parte de las autoridades de Portugal tres piezas arqueológicas que fueron extraídas ilegalmente del territorio mexicano, las cuales serán repatriadas vía valija diplomática en las próximas semanas.

Esta primera entrega que hace el país europeo a México refleja la colaboración institucional y el compromiso compartido contra el tráfico ilícito de bienes culturales, destacaron las dependencias.

"Esta primera restitución de Portugal a México fortalece la cooperación institucional y consolida una política pública sostenida de defensa del patrimonio", señalaron.

“Esta devolución confirma que la cooperación internacional protege lo que somos. Cada restitución devuelve memoria e identidad a México y reafirma el compromiso compartido contra el tráfico de bienes culturales”, agregaron.

Especialistas del INAH identificaron de manera preliminar las tres piezas y señalaron su pertenencia al patrimonio arqueológico mexicano a partir de imágenes proporcionadas por las autoridades locales.

Foto: Especial

Según el dictamen emitido por la Dirección de Registro Público del INAH, una de las piezas –anunciada en subasta en 2024– corresponde a una figura femenina en barro modelado, de 43 centímetros y superficie pulida, con aplicaciones al pastillaje e incisiones: "Está sentada sobre sus rodillas, lleva el torso desnudo, una falda y un tocado cónico, con escarificaciones en los hombros".

La pieza, que corresponde al estilo Tala-Tonalá de la tradición cultural Tumbas de Tiro, procede del territorio que hoy ocupa el estado de Jalisco, está asociada a rituales de fertilidad y maternidad, y se manufacturó entre los años 300 y 600 d.C.

También, se entregó una urna funeraria zapoteca, proveniente de los Valles Centrales de Oaxaca, la cual representa a Cocijo, deidad de la lluvia y el trueno, fechada entre 600-1200 d.C. Fue incautada por el Ministerio Público de Évora-Estremoz.

