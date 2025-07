Al abordar el tema Los desafíos de la salud mental en procesos de transición social y política, en el estudio "Age of onset and cumulative risk of mental disorders: a cross-national analysis of population surveys from 29 countries", realizado en la Universidad de Harvard, la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, María Elena Medina-Mora Icaza explicó que la actual política de migración en Estados Unidos (EU), entre otras acciones, incluye la repentina separación de las familias de migrantes, crea una situación de miedo y enojo que afecta su salud mental.

“Nunca se había visto que entraran a las escuelas para sacar a niñas y niños; a hospitales para llevarse a enfermos; y hasta a las iglesias que eran lugares donde las personas se sentían seguras. Esta es una campaña de miedo contra los inmigrantes”, externó.

Explicó que esa emoción natural se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. En este caso, el programa contra la migración en el vecino país del norte implica una estrategia de sobresalto, donde la gente tiene ataques de pánico, ansiedad severa, depresión, estrés postraumático y “lo que hemos encontrado ahora es el incremento de la ideación suicida. Sí está afectando de manera importante” a esa población.

Aumenta atención de salud mental en México y EU

La también profesora de la Facultad de Medicina señaló que hay un incremento de atención de la salud mental, tanto de esa población en aquella nación, como en México.

En este contexto, la plataforma UNAM Acción Migrante, que incluye orientación jurídica y capacitación para ese sector, también tiene un apartado de Salud Mental. Es un servicio en línea, informó.

El problema emocional actual ha llevado a un incremento de 100 casos, cuando “antes había alrededor de 20 o 30 por semana”, explicó la universitaria.

Ante estos escenarios también se pueden presentar otras emociones negativas como enojo e ira. La primera tiene factores internos, como recuerdos traumáticos, malos pensamientos que impiden pensar con claridad; y externos, como discusiones o reclamos por lo que se considera una injusticia.

La segunda es una expresión desproporcionada de rabia, enojo o enfado, y puede deberse a múltiples factores, como un alto nivel de estrés, frustración, injusticia, traición o heridas pasadas, detalló la experta.

No obstante, la relación entre México y EU incluye otros problemas, como el narcotráfico y las muertes que tienen que ver con armas, precursores, sobredosis o violencia. “Todo nos habla de un momento complicado que altera la salud mental de las personas”, añadió.

En México tenemos manufactura de opioides y otras drogas, principalmente metanfetaminas, así como tráfico de cocaína. Aquí, la mayoría de quienes demandan tratamiento es por consumo de metanfetaminas; “ese es su problema más importante”.

De los individuos que tendrán enfermedad mental o adicción alguna vez en su vida, 51 por ciento la presenta en la infancia y adolescencia, por lo que esas son etapas que requieren “toda nuestra atención”, apuntó.

El cambio que se ha dado hacia las drogas sintéticas -que no requieren cultivar alguna planta, son más baratas y potentes- nos ha llevado a tener más de esas sustancias en México y una modificación en la manera de interpretarlas.

Antes, detalló María Elena Medina-Mora, contaba la demanda, y hoy lo importante es la oferta, que incluye al fentanilo mezclado en otras drogas como cocaína y metanfetaminas. Esa transformación nos pone en un riesgo importante de incremento en el consumo de sustancias.

Pero no solo tenemos más desafíos de drogas sintéticas, sino una mayor participación de las mujeres en el narcotráfico. Por delitos relacionados, la presencia femenina en las cárceles es creciente; ello debido a que sus parejas las obligaban a transportarlas, pero ahora, las que quedan viudas o las abandonan los maridos, permanecen en ese “negocio”, finalizó.

Trastornos mentales afectan con mayor frecuencia a mujeres

La academica señaló que la prevalencia internacional de enfermedades mentales es ligeramente mayor en mujeres (29.8%) que en hombres (28.6%). Sin embargo, las diferencias se observan en los tipos de trastornos: ellas presentan más depresión y ansiedad, mientras que ellos, problemas de conducta y adicciones.

Medina-Mora Icaza participó en el estudio "Age of onset and cumulative risk of mental disorders: a cross-national analysis of population surveys from 29 countries", realizado en la Universidad de Harvard, que establece que a los 75 años, la mitad de la población habrá experimentado algún trastorno mental que necesite atención.

En ese listado de naciones, México ocupa el último lugar respecto al tiempo que transcurre entre que empieza la enfermedad y el momento en que se recibe tratamiento, con un promedio de 14 años; y el penúltimo sitio, cuando se trata de personas que tienen acceso a tratamiento.

Por ello, Medina-Mora Icaza dijo que en nuestro país “lo importante no es cuántos hay, sino cuántos no tienen tratamiento”. “Esos son los grandes retos que tenemos", alertó la también exdirectora de la FP en el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales 2025, Reconfiguraciones en el mundo actual: Retos para las Ciencias Sociales.

