La Iglesia católica pidió no dejar a los jóvenes a la deriva y no condenarlos, por lo que llamó a tender puentes y no levantar muros, “escuchar más, juzgar menos. Abrazar sin condiciones”.

A través de su editorial "Desde la fe", la Iglesia manifestó que “este es un grito urgente que necesita oírse en las escuelas, en las casas, en las calles, en las redes sociales, en los rincones de las ciudades y también en los vacíos del alma”.

“Porque algo grave está pasando: hay muchos jóvenes que caminan con el corazón herido, con la mirada baja, con la esperanza fracturada. Y como sociedad no podemos seguir de largo”, agregó.

En ese sentido, indicó que, “aunque adultos y jóvenes hablemos idiomas diferentes, el amor puede ser ese lenguaje común que lo une, lo entiende y lo repara todo. No se trata solo de acompañar con palabras, sino de estar. De mirar a los ojos. De no dar la espalda. De no tener miedo a las preguntas difíciles. De ser comunidad”.

Aunado a ello, señaló que, “a veces, en medio del ruido del mundo y del silencio de los otros, parece que nadie escucha. Que a nadie le importa. Que estamos solos. Pero no es así”.

“Lo decimos fuerte y claro, sobre todo a ti, joven que estás cansado, que te sientes perdido, que no encuentras tu lugar: no estás solo”, añadió.

“Hoy más que nunca, hay que decirlo con alegría, con coraje y con fe: ¡Que vivan los jóvenes!”, concluyó.

mahc