La Iglesia Católica manifestó a los jóvenes que “no están solos” y les pidió perdón, pues, reconoció, “en ocasiones hemos fallado. Hemos podido transmitir exigencias sin ternura, respuestas sin escucha, normas sin abrazo”.

A través de su editorial Desde la fe, la Iglesia indicó que “en medio de un mundo que a veces parece indiferente o sordo a sus búsquedas, hoy queremos hablarles directamente a ustedes, jóvenes, con el corazón en la mano. Porque no están solos. Porque queremos caminar a su lado, escucharles sin prejuicios, compartir su alegría y también sus dudas, sus sueños y sus heridas”.

“Desde la Iglesia les decimos con claridad y ternura: queremos estar cerca de ustedes. No como jueces, ni como figuras lejanas, sino como hermanos y hermanas. Como quien ofrece una mano firme para sostener en los momentos difíciles, una palabra serena cuando todo parece confuso, y una fe viva cuando el alma busca sentido”, dijo.

Aunado a ello, la Iglesia se disculpó “por si alguna vez se sintieron rechazados o alejados por nuestras actitudes, por nuestros silencios, o por no haber sabido acompañar su camino".

“Perdón si a veces no hemos estado a la altura del amor que ustedes merecen. Pero hoy queremos decirles que la Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe, ¡nos hacen falta! Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos”, agregó.

“Ustedes no son el futuro, son el presente. Son el rostro alegre de una Iglesia viva, que quiere renovarse y salir al encuentro”, abundó.

En ese sentido, la Iglesia invitó a los jóvenes a asistir al Jubileo de la Juventud, que se llevará a cabo este 5 de julio, durante todo el día, en el Seminario Menor de la Arquidiócesis, también conocido como Casa Huipulco, al sur de la Ciudad de México.

Señaló que este será un espacio para encontrarse con otros jóvenes; convivir y compartir experiencias de fe, arte, música y alegría; vivir una experiencia inmersiva inédita de la mano de The Chosen, la serie que cuenta la historia de Jesús y que ha conmovido al mundo; disfrutar el concierto de Hakuna, que con su música ha encendido miles de corazones; y también bailar al ritmo de la música electrónica del padre Guilherme, mejor conocido como el Cura DJ.

“Querido joven: No estás solo. No lo has estado nunca. Y no lo estarás. La Iglesia de Cristo camina contigo. Cree en ti. Espera en ti. Y te ama”, concluyó.

