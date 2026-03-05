Más Información

Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

"¿Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

"¿Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

EU bombardea buque iraní; dice que el triunfo es “devastador”

EU bombardea buque iraní; dice que el triunfo es “devastador”

Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa

Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa

La iniciativa de de la presidenta Pardo establece que los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno podrán promover la participación ciudadana en los mecanismos de democracia directa, es decir, consultas populares, revocación de mandato, referéndums y plebiscitos, entre otros.

“Las personas representantes de los Poderes de los tres órdenes de gobierno, bajo los principios de imparcialidad y neutralidad, podrán promover la participación ciudadana en los mecanismos de democracia directa, siempre que no influyan en sus resultados”, se refiere en el documento.

El proyecto establece que el instituto electoral seguirá siendo el encargado de promover la participación de las consultas populares, pero podrá hacerlo “a través de medios físicos y electrónicos, así como la discusión pública informada”.

Lee también

Uso de IA

La reforma establece que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea alterado mediante inteligencia artificial (IA) o cualquier otra tecnología deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación.

“Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]