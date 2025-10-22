Luego de recibir al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la planta de la empresa ubicada en Salamanca, Guanajuato, permanecerá en México.

La mandataria detalló que en la reunión que tuvo este martes con el CEO mundial de Mazda le confirmó la permanencia de esta planta de automóviles, también dialogó sobre el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, así como de la incorporación de vehículos eléctricos a México.

“Ellos tienen una planta muy importante en México que produce para el mercado nacional y también para exportación, obviamente las industrias automotrices, todas las empresas automotrices por el tema de los aranceles, pues tienen sus incertidumbres hacia el futuro.

“Él planteó que la planta en México va a continuar lo cual nos da muchísimo gusto y quería ver nuestra visión de cómo se iba hacia adelante con el tema del tratado comercial y qué es lo que estábamos pensando, por ejemplo, en la regulación ambiental para los vehículos, qué tanto pensamos que se pueden incorporar los vehículos eléctricos en nuestro país”, expuso.

En la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal destacó que México tiene un potencial de vehículos eléctricos, pero precisó que será muy importante la transición hacia los autos híbridos, es decir, de combustión interna con electricidad.

“Ellos coincidieron en esta idea, entonces fue una conversación muy buena, y pues sobre todo el compromiso de ellos de quedarse en México y seguir trabajando en México, y cómo ven a México con un potencial enorme”, añadió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Masahiro Moro, director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, este martes 21 de octubre de 2025. Foto: Presidencia

