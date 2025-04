El gobierno federal continúa con cartas de buenos deseos y propuestas deseables, pero que son fantasías y distractores, pues carecen de sustento técnico y presupuestos necesarios para llevarlas a cabo, afirmó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, al referirse al Plan México, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum plantea 18 puntos para enfrentar el tema arancelario.

En redes sociales, el legislador priista calificó como irresponsable la intención de engañar con un festejo porque “no nos fue tan mal”, cuando la negociación con el gobierno de Estados Unidos “fracasó y ya se impusieron aranceles del 25% a productos mexicanos que no están en el T-MEC”.

Lamentó que el régimen se afane en generar una realidad alterna y mantener una narrativa de éxito. “Por supuesto que queremos que le vaya bien a México, pero este plan es una simulación que se contradice con los Precriterios de Política Económica, por lo que no hay condiciones para que suceda”.

Con esto coincidieron los especialistas Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, con quienes realizó un análisis de cada uno de los puntos, en el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”.

Al referirse al fortalecimiento del mercado interno y el salario, advirtieron que no es posible porque no hay un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas ni financiamiento para ellas con tasas bajas. Y en el tema de los salarios, recordaron que no se ha publicado la reforma al salario mínimo profesional, que obliga a pagar más de 17 mil pesos a policías, maestros, enfermeras, médicos, doctores y guardia nacional, por lo que no se ve voluntad.

Sobre el propósito de aumentar la soberanía alimentaria, mencionaron que en la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador aumentaron las importaciones de granos básicos y hoy se produce menos que en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. “Todos los programas para el campo presentan caídas para el próximo año, además que no hay financiamiento pues desaparecieron Financiera Rural”.

Explicaron que para llegar a producir los 25 millones de toneladas de maíz para 2030, como se plantea, es necesario invertir en infraestructura hidráulica, apoyar al campo con programas de comercialización, aseguramiento, caminos rurales, pero eso no lo considera el gobierno en la política económica que recién entregó.

Respecto a aumentar la soberanía energética, señalaron que hoy se importa más del 60 por ciento de la gasolina y del 80 por ciento del gas natural que consumimos. Subrayaron que Pemex se está quedando sin petróleo con una baja producción de 1.3 millones de barriles diarios, lo que contrasta al compararlo con la Administración de Peña Nieto cuando llegaron a producirse 1.8 millones de barriles al día.

Calificaron como ilusoria la expectativa de crear 100 mil empleos cuando no habrá crecimiento este año y cuestionaron por qué solo esa cantidad, cuando el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” tiene 400 mil beneficiados, que se supone reciben capacitación durante 12 meses, para que después sean aspirantes a entrar al mercado laboral, pero, como se ve, no se contemplan.

También cuestionaron la intención de renovar el paquete contra la inflación y la carestía de la canasta básica, cuando el frijol y el huevo han crecido 70 por ciento.

Moreira, Di Costanzo y Sulub reiteraron, entre las carencias y dificultades para llevar a cabo este Plan México, la falta de apoyo al campo, de recursos para invertir en infraestructura, así como de financiamiento y programas de comercialización. Reiteraron que las propuestas de crecimiento productivo para 2030 no coinciden con la realidad, pues las cifras de producción actuales son incluso inferiores a la administración de Peña Nieto, lo que plantea dudas sobre la viabilidad.

