El Buque Escuela Cuauhtémoc, de la Secretaría de Marina (Semar), inició una nueva travesía de instrucción por los mares del mundo, con 148 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar abordo, que recorrerán 22 puertos de 15 países de América y de Europa.

Tras una ceremonia encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, el "Embajador y Caballero de los Mares" zarpó este domingo del puerto de Acapulco, Guerrero, con destino a Kingston, Jamaica, su primera parada.

La nueva travesía tendrá una duración de 254 días, de los cuales 170 de ellos serán en altamar, donde los cadetes recibirán instrucción sobre el arte marinero a vela en el buque insignia de la Marina, considerado como la cuna de los futuros jefes y oficiales de la Armada de México.

Zarpe del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, el cual iniciará Crucero de Instrucción "Consolidación de la Independencia de México 2025". Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Lee también El Zócalo se transforma en ring por la paz; Claudia Sheinbaum y leyendas del box encabezan mega clase contra las adicciones

"El Buque Escuela Cuauhtémoc inicia una nueva travesía y eso es gracias a la importancia que las y los marinos navales damos a la oportunidad, inigualable de fortalecer la relaciones internacionales de nuestro país en la mar".

"Sin importar el mar o océano, por el que naveguemos nuestro compromiso, siempre será llevar con nosotros un mensaje de paz y buena voluntad de México con el mundo tal como nuestro Embajador y Caballero de los Mares ha hecho por más de 42 años", destacó Morales Ángeles.

El mando naval afirmó que en este nuevo crucero los cadetes de cuarto año de la Escuela Naval Militar, tendrán la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos de navegación, a la vez que aprenderán a forjar su carácter, como mujeres y hombres de mar y de la Armada.

Zarpe del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, el cual iniciará Crucero de Instrucción "Consolidación de la Independencia de México 2025". Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Lee también CNDH rechaza crisis de desapariciones; “Comité de la ONU está descontextualizado”, responde

"Sin duda, se trata de una vivencia única y enriquecedora en la que tendrán la oportunidad de compartir nuestra cultura naval y mexicana, así como conocer muchas más. Como dice la frase de un importante pedagogo, brasileño, experimentando en el mundo es como nos hacemos a nosotros mismos, aprovechen al máximo cada una de estas experiencias, pues construir cimientos y pilares tanto de su formación como carrera naval, se dice que el hábito de leer y la oportunidad de viajar nos transforma, se abre múltiples puertas ante nuestra mirada, ofreciendo los mundos y posibilidades infinitas de conocimiento y experiencias, a su retorno, no serán las mismas personas", indicó.

Por su parte, el almirante Víctor Hugo Molina Pérez, comandante del Buque Escuela "Cuauhtémoc", señaló que este crucero no solo será un viaje por los mares del mundo, sino un recorrido de aprendizaje y crecimiento para los 148 cadetes, de los cuales 101 son hombres y 47 mujeres del cuarto año de la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en Alvarado, Veracruz, quienes se embarcaron en el "Embajador y Caballero de los Mares" para efectuar la travesía denominada "Consolidación de la Independencia de México 2025", en conmemoración de la expulsión del último reducto español de tierras mexicanas.

Zarpe del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, el cual iniciará Crucero de Instrucción "Consolidación de la Independencia de México 2025". Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Lee también Luis Donaldo Colosio busca mejorar supervisión de residuos sólidos en todo el país; presenta iniciativa para estados y municipios

"Este crucero de instrucción será una escuela sin muros, donde el conocimiento no sólo se encontrará en los libros, sino en cada maniobra, en cada amanecer en alta mar y en cada desafío que enfrentemos juntos como una sola tripulación aquí aprenderán no sólo la técnica y la disciplina que los forjará como futuros oficiales, sino también la importancia del trabajo en equipo, el esfuerzo y la resiliencia, porque en el mar como en la vida, sólo aquellos que perseveran y que confían en su tripulación logran llegar a buen puerto y no hay una mejor manera que vivirlo en esta escuela de mar, en su expresión más pura", destacó.

La primera parada del Buque "Cuauhtémoc" será comenzará Kingston, y después se dirigirá a La Habana, Cuba; Cozumel, México; Nueva York, Estados Unidos y varios puntos clave de Europa: desde Reikiavik, Islandia, hasta Amberes, Bélgica, pasando por puertos en Francia, Escocia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y España.

Se prevé que el recorrido concluya en noviembre de este año, con su arribo al puerto de Veracruz para conmemorar el bicentenario de la expulsión de los últimos reductos de españoles en México.

Zarpe del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, el cual iniciará Crucero de Instrucción "Consolidación de la Independencia de México 2025". Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv