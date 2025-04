La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón (UNAM) envió condolencias a los familiares de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, dos fotógrafos egresados de la institución que fallecieron durante la cobertura periodística del festival Axe Ceremonia en Parque Bicentenario, ayer por la tarde.

“Externamos nuestras más profundas condolencias a sus familiares, amigos y seres cercanos. El alto nivel ético, dedicación y responsabilidad fueron parte esencial de la labor profesional de ambos, quienes mostraron su compromiso social para informar veraz y oportunamente desde el lugar de los hechos, cumpliendo en todo momento los preceptos de la actividad periodística”, dice el escrito.

Por su parte, la comunidad estudiantil convocó a un homenaje y colecta en apoyo a las familias de Berenice y Miguel, que se realizará el día lunes 7 de abril, a las 14:00 horas en la explanada frente al edificio A4, en la instalaciones de la Fes Aragón.

“Con gran tristeza, la carrera de Comunicación y Periodismo lamenta profundamente el fallecimiento de nuestros compañeros Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes perdieron la vida trágicamente, víctimas de una negligencia por parte de la organización del festival "AXE CEREMONIA" ocurrido ayer en la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras cumplían con su labor periodística”, mencionó la comunidad.

Hizo un llamado a Mr. Indie, medio de comunicación independiente donde se desempeñaban como fotógrafos, así como a todos los medios y periodistas, para que no permitir que este acto pase inadvertido. Que sirva como un parteaguas para reflexionar sobre la profesión y la grave desvalorización que enfrenta, para recordar la importancia de defender la vida y el trabajo de quienes se dedican a informar.

“Su muerte no solo deja un vacío en nuestras aulas y redacciones; sino que hiere de forma indescriptible a sus familias, amigos y seres queridos. Berenice y Miguel no eran solo estudiantes; eran personas con sueños y esperanzas que llenaban sus vidas de significado. Cada vez que un colega pierde la vida en el ejercicio de nuestra profesión, no solo se apaga una voz valiosa en el periodismo, sino que se desvanecen las promesas y aspiraciones que llevaban consigo”, indicó.

Exigen justicia y responsabilidad a las autoridades pertinentes: “No podemos permitir que sus nombres se desvanezcan ni que sus muertes sean olvidadas en la impunidad”.

Foto: FES Aragón

