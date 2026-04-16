La onda de calor que actualmente existe en territorio mexicano permanecerá para este jueves 16 de abril en al menos nueve estados, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, las autoridades meteorológicas también monitorean la entrada de un nuevo frente frío al país para mañana 17 de abril.

Por medio de redes sociales, la Conagua detalló que los estados afectados por la presencia de la onda de calor son: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas, quienes esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en dichos estados.

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Las entidades que esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C son:

Baja California Sur (sur)

Sonora

Chihuahua

Coahuila (centro)

Nuevo León (este)

Durango (este y noreste)

Zacatecas (sur)

San Luis Potosí (norte, centro y sur)

Tamaulipas (centro y oeste)

Veracruz (sur)

Tabasco

Jalisco (centro, norte y sur)

Colima (este)

Michoacán (centro, este y oeste)

Querétaro (centro)

Puebla (suroeste)

Chiapas (centro, sur y oeste)

Campeche

Yucatán (oeste)

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Tarde de calor en México. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Mientras que en Baja California (noreste), Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo se prevén temperaturas máximas de 30 a 35 °C.

Ante este escenario climatológico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones para las y los mexicanos, entre ellas:

Tomar agua simple aunque no tengas sed

aunque no tengas sed Permanecer en la sombra y en lugares frescos

Usa protector solar (mínimo F30)

(mínimo F30) Evitar exponerte al sol de 11 a 16 horas

Nuevo frente frío llega al país este fin de semana

Aunado al calor que se pronostica para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene el monitoreo a la entrada de un nuevo frente frío en el país, aunado a una vaguada en altura sobre el noroeste y norte de México que se prevé tenga efectos para este fin de semana.

El SNM detalló que el nuevo frente frío 45 se extenderá mañana 17 de abril sobre el noroeste de territorio nacional e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca, la cual se establecerá sobre el norte del país, ocasionando chubascos en Coahuila y fuertes rachas de viento en Sonora, Chihuahua y Durango.

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Bajas temperaturas en el país. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Compartió que para el fin de semana, se espera que el frente frío permanezca en el norte y noreste del país ocasionando lluvias puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en estados del norte de México.

Alertó que las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se pronostica un ligero descenso de temperatura en dichas regiones.

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