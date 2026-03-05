Para descubrir los orígenes familiares y los antepasados, del 5 al 7 de marzo se organiza el evento de genealogía más grande del mundo: Al RootsTech 2026, que podrá ser seguido desde México vía remota.

Para el evento, organizado por la plataforma FamilySearch, se tiene contemplada la asistencia de oradores como el exfutbolista brasileño, Zico; el miembro del Salón de la Fama de la NFL y MVP del Super Bowl, Steve Young; así como el astronauta de origen mexicano que hoy colabora con la NASA, José Hernández.

Lee también Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

De acuerdo con los organizadores, se brindarán herramientas para conocer la historia familiar de cada persona e incluso se podrá conocer si hay parientes famosos en el entorno familiar.

Se contará también con un creador de collage fotográfico, de árboles familiares y de apellidos compartidos para descubrir en qué países es más probable que se encuentren.

El evento, se comunicó, reafirma que la historia personal es un puente poderoso para unir culturas y que “la genealogía ya no solo es para especialistas y hoy, conocer tu legado está al alcance de una pantalla”.

“Descubrir de dónde vienes puede transformar hacia dónde vas y recordar que las historias que nos unen son más fuertes cuando se viven y se descubren juntos”, indicaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr