Para descubrir los orígenes familiares y los antepasados, del 5 al 7 de marzo se organiza el evento de genealogía más grande del mundo: Al RootsTech 2026, que podrá ser seguido desde México vía remota.
Para el evento, organizado por la plataforma FamilySearch, se tiene contemplada la asistencia de oradores como el exfutbolista brasileño, Zico; el miembro del Salón de la Fama de la NFL y MVP del Super Bowl, Steve Young; así como el astronauta de origen mexicano que hoy colabora con la NASA, José Hernández.
De acuerdo con los organizadores, se brindarán herramientas para conocer la historia familiar de cada persona e incluso se podrá conocer si hay parientes famosos en el entorno familiar.
Se contará también con un creador de collage fotográfico, de árboles familiares y de apellidos compartidos para descubrir en qué países es más probable que se encuentren.
El evento, se comunicó, reafirma que la historia personal es un puente poderoso para unir culturas y que “la genealogía ya no solo es para especialistas y hoy, conocer tu legado está al alcance de una pantalla”.
“Descubrir de dónde vienes puede transformar hacia dónde vas y recordar que las historias que nos unen son más fuertes cuando se viven y se descubren juntos”, indicaron.
