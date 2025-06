Tras darse a conocer el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial del pasado domingo, legisladores de oposición señalaron que se requiere una contrarreforma que garantice la autonomía del Poder Judicial.

En tanto, senadores y diputados de Morena pidieron no minimizar a los 13 millones de personas que participaron.

En entrevista, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, dijo que la OEA le da la razón a las denuncias de la oposición de que se trató de una farsa, un ejercicio antidemocrático del gobierno y de Morena para destruir al Poder Judicial.

“México quedó exhibido nuevamente a nivel mundial por culpa de Morena al organizar una elección fraudulenta, con acordeones, con baja participación y con un modelo que es reprobado por la OEA”, expuso.

Por su parte, el senador del PAN, Agustín Dorantes, expuso que el informe de la OEA confirma lo que advirtió la oposición: “Esta elección no garantiza la independencia judicial. La debilita” por lo que se requiere una contrarreforma, que elimine todos los vicios e ilegalidades y que garantice jueces, magistrados y ministros que no estén al servicio de Morena y la 4T.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la diputada Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN, calificó como una “pantomima” la elección judicial y dijo que “es la vergüenza de México a nivel internacional”, por lo que su partido impugnará la jornada y el proceso en su conjunto.

“Nosotros, por supuesto, que vamos a ir en búsqueda de la impugnación (...) es una mínima parte de ciudadanos los que participaron”, dijo.

Incluso, agregó, volverán a impulsar la contrarreforma que presentaron en agosto del año pasado, con el objetivo de mejorar el sistema de justicia.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, comentó que las conclusiones de la OEA sobre la elección judicial en México, concluyen “que lo que vimos es incorrecto”, al no recomendar su aplicación en otros países de la región.

Expuso que su grupo parlamentario no descarta presentar una contrarreforma para evitar, en 2027, los errores cometidos en el proceso electoral realizado este año para elegir a ministros, magistrados y jueces.

“Esta mejora, esta reflexión, debe salir también desde el régimen, no pueden ser tan irresponsables como para no darse cuenta de que están llevando al país al precipicio”, mencionó.

Finalmente, Maribel Solache González, de Morena e integrante de la Comisión de Reforma Política-Electoral, pidió no minimizar a los 13 millones de personas que acudieron a sufragar.

“A esos 13 millones, me parece que deberíamos llamarlos casi héroes. Me parece que no debemos permitirle a nadie que nos ningunee, ni que nos minimice, diciendo: ‘13 millones no es tanto, porque eso no garantiza legalidad o transparencia’”.

No recuerdo, dijo, que la OEA se haya pronunciado, diciendo, a ver esos canales de televisión, a ver esas personas que están llamando a no votar, o esos políticos están llamando a no votar, yo no recuerdo que la OEA se pronunció por eso.