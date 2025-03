Este miércoles subió de tono el choque entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En conferencia de prensa, el legislador morenista respondió al dirigente del tricolor, quien lo llamó “payaso” y dijo que debería estar en el manicomio.

“Aguila no caza mosca”, dijo Fernández Noroña, tratando de minimizar el tema, pero luego agregó:

Lee también Noroña y Alito Moreno chocan en el Senado y cruzan insultos; “Debería estar en la cárcel” vs “Es un payaso”

“Yo no sé si por manicomio, el senador Moreno piense en el comportamiento de la oposición. Entonces, no me atañe. Y si habla literal de un manicomio, yo lo único que tendría que decir es que estoy absolutamente cierto de que yo no acabaré en un manicomio, y estoy absolutamente cierto que él acabará en la cárcel”, puntualizó.

Minutos después, en entrevista de medios, Alejandro Moreno respondió:

“Noroña es un pendejo. No tiene ni conocimiento, es una aberración, es un ridiculo para el Senado de la República. Y lo digo en ese lenguaje duro, soez, claro y contundente porque así nos entendemos. El pueblo de México sabe lo que queremos decir. Tristemente es una vergüenza, lo que representa para el Senado de la República.

“Yo les preguntaría, ¿Quién de sus compañeros salió a solidarizarse con él?, dime uno. Pero sabes cuantos me hablaron a mi, que me dijeron, ‘oye qué bueno, porque este es un animal, este verdaderamente es una vergüenza para Morena”, expresó Alito Moreno.

Lee también Fernández Noroña exige reinstalación de trabajadoras de limpieza del Senado; fueron despedidas sin previo aviso

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc