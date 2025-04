Gerardo Fernández Noroña anunció que en las próximas horas el Senado impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del INE que prohíbe a los tres órdenes de gobierno, a los poderes públicos y a funcionarios, promover la elección del Poder Judicial del 1 de junio próximo.

Sin embargo, advirtió que él continuará sus llamados a que la ciudadanía salga a votar porque es muy importante que la gente se entere de que se va a llevar a cabo la primera elección judicial.

“Si el INE me quiere multar porque yo llame a votar el primero de junio pues de una vez que vayan pidiendo la incautación de mi dieta, porque no voy a dejar de llamar a votar el primero de junio", retó.

Recordó que él no necesita el apoyo del pleno para impugnar la resolución del INE, porque él es el representante legal y “tengo la representación jurídica”.

Fernández Noroña afirmó que es absurdo que se plantee que los poderes Legislativo y Ejecutivo no puedan llamar a votar y acusó que hay algunos consejeros del INE que “pareciera que quieren que salga mal la elección”.

“Nos parece un exceso que el INE pretenda que en sus tiempos oficiales la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, no llamen a votar el primero de junio. Hay una encuesta por ahí que dice que el 60 por ciento de la gente no tiene claridad de que es el primero de junio la elección y me parece que todas las voces debemos ayudar, contribuir a que se sepa el día de la elección, entonces este acuerdo excede lo que establece la ley", denunció.

Adelantó que las y los senadores harán toda la publicidad posible para que las y los mexicanos participen en esta elección, “lonas, bardas, volantes, todo lo que este a nuestro alcance para difundir la elección del 1° de junio, pero no llamar a votar por alguien en especial”.

-¿Ve un escenario de poca participación en la elección judicial?, se le preguntó.

-Veo un escenario de que quieren inclusive meternos un tiro desde la derecha. Ese es el escenario que veo.

-¿Meterles un tiro?

-Estoy siendo muy claro. Pues así, meternos un tiro. Veo un escenario de estar incentivando la agresión física, las campañas de linchamiento, la descalificación, la mentira, el denuesto, la tergiversación de lo que está sucediendo.

Dijo que “es perverso el manejo de los medios, es irresponsable el manejo de los medios. Y eso es en coincidencia con una campaña a la derecha. Lo digo con todas sus letras. Y eso no va a ser ni que yo deje de salir, ni que deje de hablar, ni que deje de asumir las posiciones que tengo que son de convicción absoluta”.

“La agresión a (Javier) Corral no es un hecho aislado. Las agresiones a mi persona no es un hecho aislado. La campaña por semanas -infame- sobre el tema de Teuchitlán en contra de la compañera presidenta y de un servidor no son hechos aislados. La campaña por mi viaje a Europa no es un hecho aislado. Es toda una orquestación muy irresponsable frente a la exasperación de la derecha que sabe que no va a ningún lado. Eso nos va a detener”, advirtió.

El presidente del Senado acusó que hay un proceso de la derecha de generar condiciones para la agresión física, e inclusive agresiones mayores a personajes de Morena.

“Están desesperados. Lo de la familia de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, si ustedes ven la transmisión, quien sí es cobarde puso en el piso su teléfono. Para que cuando yo pasara, ellos pensaban que iba a haber algún tema. Y yo decidí actuar con mucha prudencia.

“Dije: ‘ya le dije todo lo que le tenía que decir’ y me fui a mi lugar, hasta el fondo del avión. Saliendo va la provocación. Su padre no apareció nunca. Nunca. Ahí están los videos. No apareció nunca. Ahí no llegó nunca. Y luego tergiversan, voltean, alientan la agresión hacia nuestras personas. Es muy irresponsable. Yo voy a seguir viajando sin seguridad. Yo voy a seguir viajando como lo hago para todos lados”, concluyó.

