La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ivonne Ortega, increpó al diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco, para entregarle una carta en la que le exigió renunciar al fuero y enfrentar la denuncia en su contra por el presunto delito de abuso sexual.

Ocurrió en la sesión de este martes; la legisladora naranja, se acercó a Blanco Bravo cuando el congresista guinda estaba sentado en su curul, al tiempo que le entregó la carta y le dijo: “Juega limpio”,

En la carta, Ivonne Ortega recuerda diversos momentos en los que “el Cuauh” anotó goles con la Selección mexicana para derrotar a las selecciones de otros países.

“Hoy, dejaste la playera de héroe y te convertiste en un icono más de la impunidad en este país. Serás recordado como el diputado que agredió a una mujer que, amparado por una mayoría y protegido por el fuero, evitó enfrentar a la justicia”, señala la misiva.

Detalla que 5 de cada 10 mujeres vivieron violencia en su infancia, que 12 millones de niñas fueron violentadas sexualmente, que 13 mil mujeres son atendidas por heridas sexuales y físicas cada año, y que 4 mil que sufren delitos de violación.

“El caso de la denuncia contra ti no es único, desafortunadamente, existen miles. Pero hay una diferencia sustancial: fuiste un ídolo, eras gobernador, y hoy, eres diputado, estás en uno de los tres poderes que definen el rumbo de México y, ahora, protegido por tu privilegio, ejerces el uso más bajo y deplorable que se puede hacer del poder”, se indica.

Ivonne Ortega pide a Cuauhtémoc, ser sensible y consecuente con su responsabilidad como diputado, como ciudadano y como hombre.

“Da la cara sin fuero y enfrenta la investigación como cualquier persona de este país. El delito por el que estás siendo señalado no es menor. No estoy juzgando, no te estoy diciendo que seas culpable, lo único que te pido es que te des la oportunidad de llevar el proceso como cualquier persona. Si no tienes nada que ocultar, lleva a cabo este caso en las mismas condiciones que la víctima. Esa es la verdadera responsabilidad que tienes con tu país”, se agrega.

Finalmente exigió la renuncia al fuero del exfutbolista.

“Dedicaste más de 40 años de tu vida a construir un legado en las canchas y hoy estás acabando con él. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Todavía estás a tiempo de decidir cómo quieres que te recuerden: como el futbolista que le dio momentos de gloria a su país o como el político acusado de violación que usó el privilegio del poder para ocultarse de la justicia. El balón está en tu cancha. Cuauhtémoc: Pide licencia y renuncia a tu fuero”, concluye la carta.

Cuauhtémoc Blanco, el balón está en tu cancha.



Pide licencia y renuncia a tu fuero. pic.twitter.com/jMuJtgqS0o — Ivonne Ortega (@IvonneOP) April 1, 2025

