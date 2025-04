La organización civil Educación con Rumbo aseguró que fue bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que hubo el peor retroceso educativo al registrarse un decrecimiento de la matrícula y la capacitación docente.

“Donde tuvimos retrocesos en algunos de los indicadores fue la administración pasada, con la administración de Andrés Manuel López Obrador, con sus tres secretarios: Esteban Moctezuma, Delfina Gómez y Leticia Ramírez. Ahí están los datos, no los inventamos nosotros. ¿Por qué perdimos alumnado? ¿Por qué este retroceso en esta capacitación o trabajo en alfabetización?”, dijo Patricia Ganem, coordinadora de Investigación de la ONG.

En conferencia de prensa, afirmó también que a México le tomará 30 años alcanzar niveles óptimos de educación.

Lee también Los pilares de la República: Educación

Expuso que hoy día, la educación ya no puede verse aislada de otros componentes, sino que se debe trabajar integralmente. Primero, entre los niveles, con otras Secretarías y trabajar mucho con las madres y padres de familia.

“Si yo tuviera que decidir algo en relación a los datos que hoy se presentaron, es trabajar, y en un sentido, mucho trabajo a favor de las maestras y de los maestros para que se sientan acompañados en su labor”, refirió.

Afirmó que en México ante la problemática que existe en el sistema educativo nacional, hay una sociedad indiferente.

“Tenemos una sociedad silenciosa y silenciada y hemos tenido que ser organismos como este los que hablen. Nosotros invitamos a exigir, a impulsar la exigibilidad. La educación no es una dádiva.

“Las políticas públicas deben ser la respuesta a necesidades que la población está sintiendo. No para conseguir votos, no para generar multas, no, sino verdaderamente para atender lo que un niño, una niña, un joven necesita. Y eso tendría que ser la educación, focalizada al aprendizaje, focalizada a un aprendizaje que haga crecer la curiosidad”, sostuvo.

Lee también No se han completado las brigadas para campaña Vida Saludable, admite SEP; hay aceptación en prohibición de comida chatarra

Añadió además que “si en esta narrativa de la Nueva Escuela Mexicana queremos formar ciudadanía con pensamiento crítico, la respuesta es que las políticas públicas no van para ahí. Ni el presupuesto, ni los programas, ni la evidencia, ni la obtención de datos, ni el seguimiento a nuestras niñas y nuestros niños”.

En cuanto al abandono escolar, Ganem expuso que en 1990 el 10.7% abandonaba la escuela y al cierre de la administración de López Obrador, el abandono se redujo solo 5.9%. El abandono más fuerte es en el nivel medio superior y superior por lo que faltarían 36 años más para abatir el abandono escolar, precisó.

Comentó que de un total de 41 millones 35 mil 487 menores de edad, solo están matriculados un total de 29 millones 7 mil 795. Es decir, que uno a 12 millones de menores de edad no están en las aulas, no se sabe a qué se dedican.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr