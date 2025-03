El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, se trasladó a Campeche en un vuelo comercial de Aeroméxico, donde, según reportó en redes sociales, compartió viaje con el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y la exalcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón.

Ante la presencia del exmandatario y la exalcaldesa, ambos militantes del Partido Acción Nacional (PAN), el legislador morenista expresó sentirse "rodeado" en lo que calificó "un avión paniaguado".

"El avión va a tope. Parece que habrá una boda paniaguada en Campeche", bromeó Fernández Noroña, y, además, expresó que el piloto de Aeroméxico es "lambiscón" y admirador de la "usurpación" de Felipe Calderón.

Lee también Sheinbaum califica como "provechosa" reunión con Noem; México y EU mantienen buena relación con respeto a las soberanías, dice

Antes de anunciar el despegue, el presidente del Senado acusó que Lía Limón "no se aguantó" y le lanzó un supuesto reclamo: "Hoy no te alcanzó para la primera clase", en alusión a su viaje previo a Estrasburgo, Francia, para participar en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos el pasado 20 de marzo.

Sin embargo, enunció que "siempre le alcanza", a comparación de ella (Limón) que, a pesar de todo lo que "se robó" durante su gestión en la alcaldía Álvaro Obregón.

"Al final hubo tensión, porque el Junior pretendió reclamarme. Le puedo decir de frente al "tomandante Borolas", alias Felipe Calderón, lo que siempre le he dicho. Lo buscaba entre la bola, que estaba ahí con el Junior", escribió Noroña en X.

Lee también Olegario Vázquez: "Cuando las personas dejan de ser humildes y sencillas, ya no sirven para nada"; así habló el empresario hace 20 años

Por su parte, el exmandatario federal compartió un video difundido por la periodista Lourdes Mendoza, donde se observa a Gerardo Fernández Noroña descender del avión, supuestamente "por delante" de Calderón, sin decir nada.

"Pero el 'muy machito' lo hizo tuiteando desde su asiento", criticó Mendoza.

En el caso de la exalcaldesa de Álvaro Obregón, se defendió a las acusaciones de desvío presupuestal argumentando que sus gastos en la alcaldía "están en el portal de transparencia".

En cambio, dijo, Fernández Noroña ha sido incapaz de aclarar cómo pagó su viaje, presuntamente business class a Paris, en compañía de su esposa.

Lee también Caso Teuchitlán: Sheinbaum sostiene que hay compromiso con las víctimas; "nuestro objetivo es que se diga la verdad", afirma

"En el Senado tenemos un presidente que viaja en primera, pero es de quinta", ironizó Lía Limón.

Finalmente, el senador de Morena puso fin a la discusión diciendo que los medios de comunicación son "simpáticos" porque, de haber confrontado a Calderón Hinojosa, previó, habrían dicho que es "agresivo".

"Le he dicho lo que es todo el tiempo. Y hoy se me escondió a la salida del aeropuerto. Aunque francamente no pensaba decirle nada", relató, minutos antes de compartir una fotografía con las dirigencias de Movimiento de Regeneración Nacional en Campeche.

Lee también Ante imposición arancelaria, Sheinbaum sostiene pláticas con gobierno de EU; busca garantizar inversión y empleos

Luis Felipe Calderón, hijo del expresidente, confronta a Fernández Noroña

En varios videos en redes sociales se aprecia como el senador morenista es confrontado por Luis Felipe Calderón, hijo del expresidente, al aterrizar después de un vuelo en el aeropuerto de Campeche.

En uno de los videos se puede ver al senador caminando mientras se oyen los gritos de los panistas, quienes lo critican por no haberle dicho nada a Felipe Calderón ahora que estuvieron de frente.

Asimismo, Luis Felipe Calderón lo encaró, y cuestionó a Fernández Noroña por varias publicaciones en X donde insultó al exmandatario. Sin embargo, el morenista solo gritó: “No me toques“.

A qué le olerá la boca a @fernandeznorona ? @Luisfecalderonz se los puede decir! Tras defender a su familia del valiente de Twitter #ChangoLeon quien se iba a pasar de largo y terminó diciendo: “buenas tardes” y se fue ‼️ https://t.co/KY66oJGHKl pic.twitter.com/xUQ144DGRC — Lourdes mendoza (@lumendoz) March 28, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc