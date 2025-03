La presidenta Claudia Sheinbaum descaró que exista interés de su gobierno de investigar al expresidente Felipe Calderón por presuntos vínculos con el narcotráfico y dijo que tampoco tienen información que Estados Unidos tenga abierta alguna investigación al respecto.

“No tenemos conocimiento y no nos han informado -el gobierno de Estados Unidos- y repito no, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema en la fiscalía, pues que proceda la fiscalía pero nosotros como gobierno no lo vamos hacer”.

Lee también Sheinbaum: Tiene que hacerse la investigación de Teuchitlán a fondo; pide a periodistas que narren lo que vieron en el rancho

En la conferencia la mañanera del pueblo, reiteró su defensa al expresidente López Obrador y dijo que él ya fue juzgado por el pueblo como el presidente más querido en la historia de México.

Cuestionada sobre si habría interés de su gobierno sobre abrir una investigación contra Felipe Calderón por presuntos vínculos con el crimen, apuntó: “No nos corresponde a nosotros, le corresponde en todo caso a la fiscalía, si es que llegara a encontrar esta evidencias”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr