¡No se hagan bolas! Me quedo en Morena; Murat responde a morenistas que piden su salida del partido

Luego de que senadores oaxaqueños le pidieron a Alejandro Murat Hinojosa que renuncie a su reciente militancia en Morena por no tener el perfil para pertenecer a la 4T, el exgobernador de Oaxaca declaró ante los medios de comunicación: “¡No se me hagan bolas!, me quedó en Morena”.

Al referirse a los tres senadores que lo quieren fuera de Morena, Murat Hinojosa afirmó que “yo veo a la caballada muy flaca. Nosotros ya estamos en una ruta, y de lo que se trata hoy es respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, y que ella siga dando los resultados que ha dado hasta hoy por el pueblo de México”.

⁃¿No se va a ir de Morena, entonces?, se le preguntó.

⁃Acá estamos firmes, ya lo dije de manera clara y lo vuelvo a reiterar hoy: No se me hagan bolas, pa’ atrás ni para agarrar vuelito, y los que tengan la piel delgada, que se hagan a un lado.

