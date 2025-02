El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó al exmandatario Alejandro Murat de no haber aclarado el destino de casi 6 mil millones de pesos durante su administración. Jara señaló que Murat tiene pendientes de justificar 6 mil 878 millones de pesos, de los cuales "no aclaró cerca de 6 mil millones, lo que significa que debió ya caer en sanciones".

El pronunciamiento del gobernador se da en el contexto de la tercera entrega de auditorías a la cuenta pública 2023, en la que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño patrimonial de 536 millones 413 mil 957.45 pesos en 29 contratos asignados por distintas dependencias del gobierno de Oaxaca y otras entidades.

Entre las irregularidades encontradas, la ASF identificó falta de documentación comprobatoria del gasto, ausencia de pruebas sobre la entrega de bienes y servicios adquiridos, y adjudicaciones directas en lugar de licitaciones públicas. Además, en ocho contratos se favoreció a empresas vinculadas entre sí.

Jara Cruz comparó las observaciones detectadas en su primer año de gobierno, las cuales ascienden a más de 874 millones de pesos, con las de la administración de Murat, que en su primer año acumuló observaciones por más de 2 mil 100 millones de pesos. “Vamos a observar los 707.95 millones de pesos, ese es nuestro objetivo, y lo vamos a hacer, no vamos a pasar al siguiente nivel. Estoy seguro que ellos, a seis años de haber iniciado su primer año, un poco más, siete años, todavía tienen eso observado. No solventaron lo que se les observó por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y eso no lo dicen nuestros detractores”, enfatizó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de la Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca, Leticia Reyes, aseguró que el gobierno estatal se encuentra en proceso de solventación y cuenta con 30 días a partir de la notificación de la ASF para aclarar las observaciones hechas en la cuenta pública 2023.

Las observaciones de la ASF incluyen contratos asignados a diversas dependencias estatales como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos; tres del Congreso del Estado; uno de la Secretaría de Administración; cinco, uno de ellos sin información del contrato referente al pago de módulo de gallinas de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural; uno de la Secretaría de Gobierno; cuatro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; uno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; dos de los Servicios de Salud; uno de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” y uno de Vivienda Bienestar.

Entre otros otorgados por la Secretaría de Finanzas, el Colegio de Bachilleres, la Casa de la Cultura Oaxaqueña, la Consejería Jurídica, la Comisión Estatal Forestal, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

La ASF detalló que se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto y evidencia documental de la entrega de bienes y servicios adquiridos por 496 millones 9 mil 600 pesos, y de obra ejecutada por 12 millones 618 mil pesos.

Asimismo, señala, se favorecieron los procedimientos de adjudicación directa sobre la licitación pública y en la adjudicación de 8 contratos se benefició a empresas que se encuentran vinculadas entre sí, por socios, accionistas, apoderados legales o administrador único.





