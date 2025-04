El Gobierno de Oaxaca revocó el Fiat notarial número 15 que le había sido otorgado a Guillermo Alejandro Nassar Piñeyro, exsecretario privado del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Según el gobierno del estado, Nassar Piñeyro no cumplió con algunos de los requisitos para poder ser beneficiario de un Fiat notarial como tener una residencia en el estado no menor de 5 años, no haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso sin que haya sido rehabilitado, y no haber sido separado del ejercicio del Notariado dentro de la República Mexicana.

Además, no haber practicado un año en alguna Notaría del país en forma continua y tener cuando menos 5 años de práctica de la profesión de abogado, contados desde la fecha del examen profesional respectivo.

Tras la revocación, el pasado 31 de marzo, Nassar Piñeyro, por medio de un representante legal, acudió a las oficinas de la Dirección General de Notarías, donde entregó los libros notariales en su poder, apéndices y su sello fue destruido, por lo cual firmó su acta de clausura.

En octubre de 2023 esta notaría entregada a finales del sexenio anterior ya había sido intervenida por el gobierno del estado; pero en su momento, un Juez Federal concedió una suspensión definitiva para que el Poder Ejecutivo no se pronunciara sobre la nulidad de la patente de notario.

Esta medida, sin embargo, fue revocada el mes pasado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de Oaxaca; razón por la que fue procedente la clausura definitiva de la Notaría número 15.

El gobierno de Oaxaca informó que Nassar Piñeyro queda impedido de seguir ejerciendo funciones notariales, por lo que se pidió a los usuarios evitar caer en posibles fraudes.









