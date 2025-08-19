El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, sostuvo que la persecución política en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, "es un asunto de su propia imaginación".

Entrevistado al término de una sesión de la sección instructora, el legislador morenista recordó que Moreno Cárdenas enfrenta una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche quien solicitó nuevamente una solicitud de desafuero en su contra, para que enfrente acusación de peculado y uso indebido de funciones.

Hugo Éric Flores aseveró que la Sección Instructora no actúan con fines políticos sino con estricto apego a la ley.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI. Foto: Especial

“Simple y sencillamente es un asunto de una imaginación del propio actor político del que estamos hablando, no hay persecución política, lo negamos de manera rotunda y categórica, aquí en a la Cámara de Diputados se nos presenta una solicitud para quitar un fuero constitucional y nos habremos de apegar a derecho. Entonces, el mensaje es muy claro y no nos prestaríamos a tal. Ya hemos tenido diálogo y comunicación entre nosotros y evidentemente estamos haciendo un dictamen, ese dictamen tendrá que ser primero aprobado por todos los cuatro integrantes de la Sección Instructora”, declaró.

Sobre las denuncias de Alejandro Moreno a por presunta persecución política ante la ONU, dijo que está en su derecho de hacer activismo, pero le recomendó preparar elementos jurídicos y no políticos para su defensa.

Detalló que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche ha sumado elementos para retirar el fuero al líder priista.

“Él tiene conocimiento de las investigaciones que hace la Fiscalía y sí hay elementos en la carpeta de investigación donde ya hay digamos alguna intervención. Entonces, no quisiera ser más explícito para no meternos en un asunto de procedimientos, sin embargo, si se percibe ya el señalamiento de algunos funcionarios que trabajaron en esa administración en el estado de Campeche”, indicó.

Hugo Eric explicó que antes de que concluya el mes de agosto, se reunirá con todos los integrantes de la Sección Instructora, a fin de votar si se admite o no, la mencionada solicitud de desafuero.

Detalló que de aceptarse, iniciará un proceso de desahogo de pruebas que durará 60 días, para que al término se defina si procede o no el desafuero. En caso de que sea avalado, el asunto subirá al pleno para aprobar el dictamen en sentido positivo o negativo.

