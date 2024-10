No hay lugar para corruptos en el Poder Judicial de la Federación, y menos en la labor de la justicia. dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien aseguró que a la corrupción se le ha combatido frontalmente.

“No hay una persona que haya sido capturada o aprendida por el conocimiento de su corrupción que se la haya perdonado. Existe una lista de funcionarios, jueces y magistrados que sancionamos, destituimos, y algunos de ellos hasta consignamos al entonces Procuraduría General de la República, porque no toleramos la corrupción”, sentenció.

Al ser objeto de un homenaje por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro expuso que la justicia que imparte el Poder Judicial es ante cualquier autoridad.

“Llámese Presidente de la República, llámese Congreso de la Unión o cualquier autoridad. Para eso está la justicia federal, para hacer prevalecer los derechos humanos que todos tenemos y que son reconocidos, no otorgados, por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Yo creo que la justicia federal es uno de los elementos más importantes para la estabilidad y la paz de este país”, dijo.

En presencia de la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña; del extitular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova; del excomisionado presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y del presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, Dionisio Meade y García de León, Aguilar Morales enfatizó la necesidad de tener una justicia federal independiente y de calidad, para que pueda defender los derechos de los ciudadanos.

Destacó que en ocasiones se argumenta que la Corte no ha hecho nada por el país. Sin embargo, enumeró algunas de las sentencias que ha emitido el máximo tribunal del país.

“A veces se dice que la Suprema Corte no ha hecho nada por el país, y que somos un puñado nada más de servidores públicos que tenemos privilegios. Eso no es así. La verdad, yo lo he vivido desde hace 55 años. Por ejemplo, se resolvió que no se puede detener a nadie por más de 10 días, ni siquiera con autorización judicial. Se invalidó el cobro de derechos del primer registro de nacimiento.

“Avalamos el matrimonio celebrado por personas del mismo sexo. Un tema cuestionable socialmente, pero muy importante, porque finalmente, más allá de lo que uno en lo personal pueda pensar, es el derecho a la libertad de las personas de escoger su vida y de seguir adelante con ella. También la adopción de niños por este tipo de parejas, que a diferencia de lo que se hablaba entonces, no se les adopta así de manera automática. Como cualquier otra persona que desea adoptar, tiene que pasar por una serie de filtros y evaluaciones para podérselos dar”, mencionó.

Comentó también que otros fallos de la Corte fueron la libertad de la mujer para interrumpir su embarazo, o el caso de protección a la infancia para que no se puedan fastidiar a los niños y someterlos a interrogatorios si no están debidamente asesorados con psicólogo; la exhibición de niños ante los medios de comunicación, y el criterio de la libertad de expresión de la que todo debemos gozar. Y ese es un principio que la Suprema Corte ha defendido indudablemente”.

Agregó además que la SCJN definió acciones y políticas para brindar mayor acceso a la justicia, con lo que se dio respuesta a más de 150 mil solicitudes de acceso a la información.

Precisó que la Corte no se maneja tras bambalinas, ya que todo es transparente: “Es verdaderamente algo auténtico y transparente. Y como pocos tribunales del mundo, quizá en ninguno más, se oyen las discusiones y se ven los votos de cada uno de los integrantes del máximo tribunal. Y eso no está en oscuro y que se reúnen a puerta cerrada para ver cómo resuelven”.

