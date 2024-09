Ministro Luis María Aguilar visita campamento de trabajadores en paro y defiende independencia judicial

El ministro Luis María Aguilar expresó que un juez que no es independiente es mandadero de alguien y eso no es un juez, durante su visita en el campamento de los trabajadores del Poder Judicial.

Resaltó que el verdadero beneficio hacia la gente es con quien tengan que confiar y que sea un Poder Judicial independiente.

“Yo empecé de oficial judicial, de mecanógrafo y la vida me fue llevando hasta que, cuando me di cuenta, era presidente de la Corte. Yo no tenía ni influencias políticas, ni dinero, empecé como mecanógrafo, vivía ahí en Narvarte y la vida me fue llevando con el trabajo y la preparación”, destacó.

Recalcó que la ministra presidenta, Norma Piña, ofreció una alternativa de estudio más profundo que reúna muchas más cuestiones de la justicia, más que los propios tribunales, también las fiscalías, la policía.

“Una serie de medidas que realmente puedan ayudar a construir una reforma judicial completa. Y además, para mí es fundamental la carrera judicial”.

▶️ Trabajadores del Poder Judicial reciben con porras al ministro Luis María Aguilar al exterior del Senado de la República.



📹 #VIDEO: Yalina Ruiz | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/VWTz6yvPHd — El Universal (@El_Universal_Mx) September 9, 2024





