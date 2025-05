No hay censura en Ley de Telecomunicaciones, se promueve la conectividad: Peña Merino; Artículo 109 se elimina

En medio de la discusión de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, aseguró que, no hay censura con esta iniciativa, sino al contrario ya que promueve la conectividad para las personas.

En ese sentido, Peña Merino dijo que se elimina el Artículo 109, el cual proponía mecanismos para regular y controlar las telecomunicaciones—y que fue criticado por la oposición—y aclaró que solo se buscaba ir en coordinación con la Ley del IVA.

Asimismo, el Artículo 210 se mantendrá qué señala que no se permite a TV y radio la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, excepto de promoción turística, cultural o deportiva. Ni comercializar - espacios en plataformas digitales para dichos fines.

En ese sentido se eliminan el 201 y 202, los cuales indicaban que la secretaria de Gobernación autorizaba los programas, incluso extranjeros, por lo que los interesados deberían de entregar por escrito la solicitud.

"(...) para que no haya ningún espacio de duda, mencionó Presidente, no hay censura, al contrario es una ley que promueve conectividad que promueve que más personas se puedan usar datos (...) pero para que no haya ningún espacio de duda malentendido, se elimina (Artículo 109, y se queda como también ya lo habían anunciado la presidenta, la imposibilidad de transmitir propaganda de gobierno extranjeros", mencionó

El titular de la Agencia de Transformación Digital explicó que en el tema del IFT se separa de la autoridad de telecomunicaciones el tema de competencia económica en los sectores de telecom y radiodifusión, y se transfieren a la nueva comisión antimonopolio.

Detalló que la iniciativa contempla un órgano desconcentrado sectorizado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica, tomará decisiones colegiadas, con 5 consejeros propuestos por el Ejecutivo y calificados por el Senado.

Además propone el espectro para gobierno, gratuito para cobertura social, en igualdad de condiciones para uso comercial pues dijo que se busca que 15 millones de habitantes puedan acceder a internet por lo que operadores comunitarios, sociales y públicos podrán conectarse a las redes de los grandes operadores, a costos accesibles.

"El objetivo es no excluir a 15 millones de personas que aún viven sin conectividad", comentó.

Conferencia del pueblo encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

También se propone el bloqueo de señales en centros penitenciarios a cargo de las empresas de Telecom. Y se promueven medidas para no perder recursos orbitales, es decir que México no pierda sus zonas para poner en órbita satélites.

