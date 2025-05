Ante la circulación de un nuevo spot antimigrante de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, en la plataforma de YouTube, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con la aprobación de Ley de Telecomunicaciones esto ya no se podrá pautar ni que pase en televisión.

"Entiendo que está pasando en plataformas nada más, y pues todavía no se aprueba la ley. En el momento en que los senadores, diputados aprueben este artículo de la ley, pues ya no se podrá pautar. Esa es la propuesta, que no pase en la televisión, es decir, que no se pague para pasar el anuncio".

La mandataria federal comentó que tienen derecho a grabar un mensaje, pero que si alguien lo quiere ver tiene que entrar directamente a sus redes sociales de quien lo divulga y no se podrá pagar para promover temas políticos o ideológicos.

"Tienen derecho a grabar un mensaje, y si alguien lo quiere ver en sus redes sociales, pues que alguien acceda. Pero uno en las redes sociales puede pagar para que se difunda más. Entonces, este artículo de la ley va a prohibir que se pueda pagar para promoverlo más, en caso de que tenga mensajes gobiernos extranjeros que tengan que ver con política, cuestiones ideológicas. Si son temas culturales, turísticos, deportivos, pues es distinto", destacó.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tenga un enfoque censurador, como lo han señalado sectores de la oposición.

Subrayó que la propuesta busca regular sectores clave como internet, telefonía y servicios satelitales, además de fortalecer la competencia y reconocer derechos que, según dijo, fueron desdibujados en reformas anteriores.

