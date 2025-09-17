El enaltecimiento de las mujeres en la vida política y militar del país que Claudia Sheinbaum hizo en las celebraciones por el 215 Aniversario de la Independencia de México se reflejó ayer en el Desfile Cívico-Militar, en el que cientos de niñas y jóvenes mostraron su ilusión de asumir papeles protagónicos en las Fuerzas Armadas.

Como nunca antes, las pequeñas asistentes, en su mayoría menores de 15 años, salieron a las calles con casco, camisa y pantalón de camuflaje, botas y chaleco tácticos e insignias de rango, de la mano de sus abuelas, madres y hermanas con quienes disfrutaron el paso de cada contingente del desfile con un saludo militar.

“Las mujeres tenemos mucha capacidad, mucha responsabilidad, podemos llevar un país y proteger a la nación. Somos resistentes. Tenemos capacidad de hacer labores que también hacen los hombres. Sentimos mucho orgullo y nos sentimos felices de que enaltezcan nuestro poder".

“Ayer cuando la Presidenta recibió de manos de un cortejo militar de mujeres la Bandera de México fue un sentimiento que no puedo explicar porque mi hija es integrante de la Guardia Nacional y puede estar un día en ese lugar”, dijo a EL UNIVERSAL Janet Rodríguez, madre de Lizbeth Rodríguez, cadete que marchó en el desfile.

Al igual que cada año, sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central hubo carteles de apoyo a pilotos, ingenieros y rescatistas varones de las fuerzas castrenses, pero esta vez sobresalieron las imágenes de integrantes femeninas del área de enfermería, de emergencias, fuerzas especiales, rescate y de otros destacamentos.

También resaltaron las porras que, alimentadas por el hecho de que los contingentes del desfile estaban compuestos en su mayoría por elementos femeninos, coreaban el avance de los bloques al grito de “¡mujeres!, ¡mujeres!”, “¡arriba las cadetes!” y “¡no están solas!”.

“Es un sentimiento de mucho orgullo ver que se está dando el valor a la mujer en una actividad donde antes no se le veía. Mi hermano está en el área de Armería, mi padre fue teniente y yo siempre quise estar en el Ejército, pero el miedo no me dejó. Hoy traigo a mi hija porque quiero apoyarla a que lo haga”, expresó Martha, mamá de Dayane Reyes, una niña de cinco años que presumió las insignias de su tío en el desfile.

El sonido de matracas y trompetas, el ondear de Banderas Nacionales, chiflidos, aplausos y porras alentaron el avance del desfile que se prolongó por casi cuatro horas.

A los costados de la calle, niños y adolescentes se acercaban a elementos del Ejército para tomarse fotos y expresarles su admiración.

En todo momento resaltó el reconocimiento de los asistentes por la llegada de la primera mujer como Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, lo que, de acuerdo con testimonios recolectados por EL UNIVERSAL, abre una nueva etapa en la que la presencia femenina está convirtiéndose en un referente.

“Las aspiraciones militares fueron reservadas por muchos años para hombres. La participación de las mujeres fue reservada a papeles secundarios. Ahora, con el ejemplo de la presidencia en el área militar y política, las niñas ven que ya pueden tomar esos papeles”, comentó Roberto, papá de Aylín, de 14 años, quien portó un uniforme similar al de las Fuerzas Especiales.

A lo largo del recorrido también se vieron las tradicionales adelitas, niños y jóvenes vestidos con uniforme militar, capitalinos con los colores de la bandera y escudos pintados en el rostro y mascotas vestidas con trajes del folclor mexicano.

El avance de la marcha de la milicia mexicana fue celebrado en todo momento por los asistentes, sobre todo cuando apareció el Batallón de Apoyo en Emergencias, con presencia de rescatistas, bomberos, brigadistas y elementos que forman parte del Plan DNlll-E durante catástrofes naturales, a quienes los capitalinos les gritaron “¡gracias!”.

El desfile terminó convertido en una verbena popular en medio de la venta de helados, elotes y objetos de motivos patrios.

“Me da mucho orgullo y mucha felicidad que se haga el Desfile. De grande voy a estar ahí marchando”, anunció convencida Gloria López, de nueve años, quien acudió acompañada de su hermana de 12 años y de su mamá.