El futuro de la exploración del espacio exterior apunta al uso de robots en lugar del envío de humanos fuera de la Tierra, afirmó el ingeniero de la Agencia Nacional de Aeronática y el Espacio (NASA), Gentry Lee, en la presentación del documental “Starman”, en el Universum Museo de las Ciencias.

Durante la función especial, Lee sostuvo que las máquinas pueden hacer tareas mecánicas con mayor eficiencia y ofrecer mejores resultados en la exploración del sistema solar y de exoplanetas. En ese sentido, destacó que actualmente un robot en Marte resguarda muestras de suelo y rocas que podrían ayudar a responder si existe o existió vida en este planeta.

El ingeniero explicó que traer esas muestras a la Tierra permitiría analizarlas con mayor precisión con el fin de determinar su posible origen biológico. Pero el gobierno de Estados Unidos considera que el costo es elevado, a pesar de que sería menor al de la misión Artemis II, enfocada en el regreso a la Luna.

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Con una trayectoria ligada a proyectos clave de exploración espacial, Lee trabajó junto a Carl Sagan en el diseño de misiones hacia Marte y otras regiones del sistema solar. En su intervención, compartió experiencias sobre los retos de llegar a lugares donde nunca antes ha estado la humanidad.

Tras la proyección, el ingeniero compartió su interés de estudiar planetas fuera del sistema solar, considerados “Tierras 2.0”, para analizar el equilibrio de sus gases y atmósferas como posible indicador de vida.

El evento contó con la participación del investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alejandro Farah Simón, quien calificó el documental como “apabullante” por retratar una vida dedicada a formar equipos que marcaron la historia de la exploración espacial.

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Farah Simón subrayó la admiración de Lee por la cultura maya, particularmente por sus conocimientos astronómicos, como la medición del ciclo de Venus antes de la llegada de los españoles.

Por su parte, el director Robert Stone explicó que el documental utiliza inteligencia artificial para el doblaje del protagonista, lo que permite que el público en México escuche la voz de Lee en español, aunque no domina el idioma. Señaló que se trata de la primera película completamente traducida con dicha tecnología, con la finalidad de generar una conexión más directa con la audiencia.

Stone detalló que la producción incluyó una entrevista de cuatro días que generó 11 horas de grabación, posteriormente condensadas para narrar la trayectoria de Lee en misiones como Viking y Voyager, así como su colaboración con Arthur C. Clarke.

El documental presenta reflexiones del ingeniero acerca de décadas de exploración espacial, el papel de los robots en misiones actuales y la importancia de mantener una mente abierta —como la de las infancias— para resolver problemas complejos.

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