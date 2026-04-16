La noticia de que Citlalli Hernández Mora se reincorpora a Morena como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas rumbo al proceso electoral de 2027 desató una serie de elogios de los militantes de esta fuerza política.

Después de más de un año al frente de la Secretaría de las Mujeres, la exfuncionaria aseguró que esta dependencia federal seguirá trabajando en favor de las víctimas.

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Citlalli Hernández Mora, nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (16/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Morenistas celebran nombramiento de Citlalli Hernández

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, reconoció el trabajo de Hernández Mora al frente de la Secretaría de las Mujeres y le deseó éxito en su nuevo encargo.

“Eres inspiración para la lucha a favor de los derechos de las mujeres y ejemplo para la juventud mexicana”, expresó la legisladora en sus redes sociales.

Morenistas celebran nombramiento de Citlalli Hernández en la Comisión Nacional de Elecciones (16/04/2026). Foto: Especial

El secretario de Educación Pública y expresidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, mencionó que se le extrañará en el Gobierno Federal como secretaria de las Mujeres, pero afirmó sentirse muy orgulloso y agradecido con su vocación.

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“La incorporación de Citlalli Hernández como responsable de alianzas permitirá asegurar la continuidad del bloque político mayoritario que ha permitido el avance de la transformación nacional”, indicó.

En su mensaje de reconocimiento, Delgado destacó que bajo su liderazgo la Cartilla de los Derechos de las Mujeres llegó a todas las alumnas de secundaria y educación media superior de México.

Morenistas celebran nombramiento de Citlalli Hernández en la Comisión Nacional de Elecciones (16/04/2026). Foto: Especial

El coordinador morenista en la Cámara Alta, Ignacio Mier Velazco, también se dijo seguro de que la exfuncionaria hará un excelente trabajo, porque afirmó que tiene un firme compromiso con el Movimiento de Regeneración Nacional.

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El diputado y expresidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que el paso de Citlalli por la Secretaría de las Mujeres dejó una huella, “siempre con convicción y una cercanía genuina con quienes más lo necesitan”.

“Hoy, fiel a tus principios y a tu entrega por la Transformación, decides estar donde más te requiere el pueblo, ayudando a tejer y coordinar las alianzas rumbo al 2027. Y sé que lo harás con la misma fuerza, claridad y pasión que te distinguen”, agregó Gutiérrez Luna, afirmando que se encuentra siempre “del lado correcto de la historia”.

Morenistas celebran nombramiento de Citlalli Hernández en la Comisión Nacional de Elecciones (16/04/2026). Foto: Especial

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