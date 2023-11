La oposición en la Cámara de Diputados acusó al gobierno federal de actuar irresponsablemente y con negligencia al no informar oportunamente a la población de Guerrero de la llegada del huracán Otis de categoría 5, mientras que Morena y sus aliados acusaron a los opositores de montar una campaña “carroñera” de mentiras y desinformación, con la que demuestran su bajeza.

“El presidente sí sabía, siempre supo que se trataba de un huracán cuyo impacto no teníamos idea de la catástrofe, pero sabía que venía un huracán, siempre en la incapacidad de actuar con las consecuencias funestas para México”, acusó la diputada perredista Elizabeth Pérez Valdez, quien criticó que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador se haya trasladado a Acapulco por carretera en lugar de hacerlo en helicóptero.

“Aquí no podemos evitar decirlo: una vez más los Simpson tenían razón, un burro transportándose en un jeep”, expresó.

El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña protestó por estas palabras de la legisladora del PRD, que consideró una “injuria” contra el primer mandatario, lo que dijo, “no se lo vamos a dejar pasar”.

“Le dijo burro al compañero presidente. Se lo rechazo, no me parece aceptable, me parece una majadería, y si yo dijera algo así de una compañera, me dirían que es violencia política de género. Exigimos un debate serio, consistente, de altura, toda la crítica que quieran”, enfatizó.

Fernández Noroña afirmó qué hay una campaña “miserable, canalla, carroñera, infame, de la derecha mexicana” y particularmente de Acción Nacional. “Uno pensaría que no es posible degradarse más políticamente y la derecha nos sorprende, demostrando que sí es posible”.

Dijo que la oposición no ha hecho más que mentir, intrigar, denostar y calumniar.

“Pedir que no haya apoyo de la población al pueblo de Guerrero es lo más infame que yo haya visto a lo largo de mi carrera política, y miren que llevo décadas en esta actividad dura del quehacer humano. Repruebo tajantemente el que se trate de escamotear el esfuerzo del gobierno de la República, el gabinete en pleno se encuentra en Guerrero desde hace varios días”, recalcó.

La diputada del PRI Melisa Estefanía Vargas Camacho pidió a Morena reconocer que fue un error desaparecer un Fonden, pues hoy “no está claro de donde van a salir los recursos para atender a los damnificados y superar la emergencia, por lo que demandó que el gobierno federal destine el “guardadito” de 50 mil millones de pesos que tiene en el proyecto del Tren Maya a la reconstrucción de Guerrero.

“No se trata de politizar, sino de que reconozcan sus errores y sus omisiones que hoy ha matado a mucha gente en este desastre”, advirtió.

El panista Gabriel Quadri de la Torre aseguró que se requiere en Acapulco una acción radical para poner orden y crear las condiciones para su recuperación y evitar que quede en ruinas durante décadas.

“Es imperativo desaparecer los poderes locales en Acapulco, sumidos en las ineptitud y en la estulticia. Debe crearse por ley una nueva instancia de gobernanza al estilo de los centros integralmente planeados de Fonatur, que planee, proyecte, construya, administre y opere la reconstrucción.

“Este organismo debe depender de la Federación, constituirse como fideicomiso con un comité técnico integrado por funcionarios, empresarios, bancos, aseguradoras y colegios de arquitectos y de ingenieros, así como por la sociedad civil, y desde luego por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El organismo deberá imponer la legalidad y el estado de derecho y desplazar al crimen organizado con una estrategia inteligente y asertiva de seguridad”, explicó.

En respuesta a las críticas de la oposición, el diputado de Morena Pablo Amílcar Sandoval, señaló que “no va a pasar su campañita que traen tratando de generar la percepción de que hay un hueco, de que el gobierno no está funcionando, como no funcionó en 1985 en el temblor, como no funcionó en los huracanes Ingrid y Manuel, cuando ustedes eran gobierno. Como no funcionó el gobierno o funcionó muy bien, pero para robarse los recursos en otros huracanes, en diferentes momentos, con el famoso Fonden”.

