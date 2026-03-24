En el Senado de la República los grupos parlamentarios velan armas de cara al debate en comisiones legislativas para discutir y en su caso aprobar el llamado Plan B, en donde el PT no ha fijado postura de apoyar la revocación de mandato en junio del 2027; mientras que senadores de Morena confían en el voto de sus aliados e incluso de algunos opositores.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina, descartó cambios al dictamen que fue publicado este martes y dijo que continúan las negociaciones con el PT y el PVEM, pero confió en que Morena logrará los votos necesarios para su aprobación e incluso con algunos sufragios de la oposición.

El coordinador del PRI, Alejandro Moreno, descartó que alguno de los 13 senadores se vaya a doblar para respaldar el Plan y aseguro que votarán en bloque contra.

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Ricardo Anaya, coordinador del PAN, no ha emitido una postura respecto al eventual voto de alguno de sus legisladores a favor de la reforma presidencial.

En este contexto, senadores y la dirigencia del Partido del Trabajo se reúne en la Secretaría de Gobernación para tratar de llegar a un acuerdo que respalde el Plan B de la presidenta Sheinbaum.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, del Senado, se alistan para discutir el dictamen del Plan B de la reforma electoral, el cual fue circulado hace apenas unas horas, después de que se le realizaran algunos ajustes.

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El proyecto que será discutido esta tarde corrige la omisión en la iniciativa sobre el tema de la paridad de género y modifica la configuración propuesta para los ayuntamientos, a fin de que puedan estar con formados con uno hasta 15 regidores.

No obstante, en el caso de la revocación de mandato el dictamen establece la posibilidad de que la consulta se lleve a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio, abriendo la puerta para que coincida con las elecciones federales de 2027.

Además, se mantiene la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum difunda el proceso y promueva el voto a su favor.

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