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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, condenó el presunto intento de feminicidio contra , candidata al Distrito 4 de Coahuila, ocurrido en el municipio de San Pedro.

“Toda nuestra solidaridad y respaldo a nuestra compañera y candidata del Distrito 4 en Coahuila, Delia Hernández, ante la agresión que sufrió junto a su equipo de trabajo", dijo.

A través de redes sociales, Montiel Reyes exigió a la Fiscalía del Estado de Coahuila actuar con prontitud para detener al agresor, quien, afirmó, es militante de la coalición PRI-UDC, así como garantizar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de nuestra candidata.

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“En sí vamos a seguir caminando casa por casa junto al pueblo, porque en Coahuila ya es tiempo de que llegue la Transformación”, expresó.

Ayer, Morena denunció que Hernández Alvarado fue agredida junto con su equipo por un grupo de personas armadas con bates y fierros mientras hacían actividades políticas en territorio.

Además, acusó a , candidato de la alianza PRI-Unidad Democrática de Coahuila, como presunto responsable, debido a que se encontraba en el lugar de los hechos al momento del ataque.

em/LL

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