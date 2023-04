Mientras la demanda de juicio político contra Yasmín Esquivel Mossa sigue su curso en la Cámara de Diputados, el senador Germán Martínez, autor de la denuncia, exigió que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excuse de participar en las deliberaciones sobre las impugnaciones al Plan B de la reforma electoral que han sido presentadas ante el máximo tribunal de justicia del país.

“Yo sí creo que ella, por tratarse de leyes electorales, por tratarse de leyes que afectan a los partidos y a la configuración de la Cámara, y por tener un juicio pendiente en la Cámara de Diputados, ella no debe conocer el Plan B”, señaló.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el senador del Grupo Plural apuntó que como está amparada, la ministra puede conocer de otros asuntos.

Lee también Consejo Universitario de la UNAM realiza reformas para evitar plagio de tesis

“Pero del Plan B, como es un asunto electoral, como es un asunto de partidos, como es un asunto de integración de cámaras, como es un asunto del árbitro electoral, ella no debería conocer del asunto del Plan B, se debería excusar por un mínimo de ética. Si le queda un mínimo de ética a la ministra Yasmín Esquivel, debería presentar su excusa en el Plan B, porque está enjuiciada, no está sentenciada, cierto, pero está enjuiciada en la Cámara de los Diputados”, advirtió.

Demanda busca destituir a ministra Esquivel de la Corte

Germán Martínez remarcó a El Gran Diario de México que el objetivo de la demanda de juicio político que interpuso en la Cámara de Diputados es fincarle a la ministra Esquivel Mossa una responsabilidad que lleve a su destitución en la Suprema Corte por violaciones al marco constitucional.

El exsenador de Morena presentó en el Palacio Legislativo de San Lázaro la demanda por el plagio de tesis de la UNAM y luego la amplió por el título del doctorado.

Lee también Latinus y Loret responden a AMLO y Sheinbaum por fichaje de Lorenzo Córdova: “Al costo que sea”

“Primero, porque no cumplía el requisito de estar titulada y luego porque hay otro requisito que es la honorabilidad, la decencia y ya con la siguiente tesis no es que la requiera hacer, sino que le pega a la buena reputación. Dice la Constitución en el 95, fracción 4, buena reputación. Ya no es buena reputación plagiar dos tesis, y en la fracción 5 del 95 es por no tener título. Y la amplié y entonces ya debieron haberle notificado la ampliación y ella tiene que contestar” a la Subcomisión de Examen Previo", mencionó.

Explicó que luego, en la Cámara de Senadores, se le impondría una sanción, “pero primero es que la Cámara de Diputados tiene que encontrar si violó o no la Constitución, y para mí la violó porque no hay título, y para mí la violó porque no hay buena reputación ni honorabilidad en haber mentido dos veces”.

Mientras tanto, en la SCJN está pendiente el análisis que se le encargó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para definir si el máximo tribunal cuenta con facultades para iniciar un procedimiento de responsabilidades en contra de una de sus integrantes, por irregularidades que no fueron cometidas durante el ejercicio de su cargo.

Lee también Tribunal deja sin efecto orden de captura contra Inés Gómez Mont

Germán Martínez destacó que por lo pronto, la UNAM ya reprobó implícitamente el plagio, con las nuevas modificaciones a su reglamento.

“Sé que eso no le afecta, pero reprobó implícitamente el plagio con sus nuevas reglas, y en todo caso falta que se resuelva la suspensión y falta que se resuelva el procedimiento que se le encargó al ministro González Alcántara”, enfatizó.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

Lee también Tribunal deja sin efecto orden de captura contra Inés Gómez Mont