De cara a la firma del Acuerdo Global Modernizado y al reconocer la historia compartida de México y Francia como “profunda y multifacética”, el canciller Roberto Velasco indicó que ambos países han transformado su “amistad histórica” en una alianza estratégica dinámica, “con una agenda concreta y resultados tangibles”.

Durante la celebración del Bicentenario de Relaciones México-Francia, adoptaron el Plan de Acción Modernizado para la Asociación Estratégica luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en noviembre del año pasado al presidente francés Emmanuel Macron en territorio mexicano.

“Hoy adoptamos el Plan de Acción Modernizado para la Asociación Estratégica México–Francia, que es, en pocas palabras, la hoja de ruta que guiará nuestra relación en los próximos años”, celebró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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Plan de Acción México–Francia

Canciller Roberto Velasco durante celebración de relación bilateral entre México y Francia (14/05/2026). Foto: Especial

Velasco expuso que este Plan tiene su estructura en tres grandes ejes: el diálogo político y estratégico en el que se profundizarán temas globales como la acción climática, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la gobernanza de la inteligencia artificial.

El segundo eje es la cooperación económica e industrial para fortalecer sectores estratégicos alineados con el Plan México y el Plan Francia 2030, y utilizando el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea “como una plataforma fundamental”. “Relanzaremos el Consejo Estratégico franco-mexicano y daremos continuidad al Diálogo Económico y Financiero de Alto Nivel”, dijo.

Como tercer eje, señaló el titular de la SRE la cooperación técnica, cultural y educativa: “Priorizaremos el intercambio académico y artístico, la innovación agrícola, la transición energética justa y el desarrollo de infraestructura de transporte sostenible”.

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“Hace 200 años, México y Francia iniciaron un diálogo entre naciones que ha forjado una historia profunda y compleja. Lo que comenzó como una negociación pragmática de reconocimiento mutuo, con el tiempo y superando desafíos, se convirtió en una relación sólida, productiva y genuinamente fraterna.

“Que esta conmemoración no sea solo un homenaje al pasado, sino un faro que ilumine nuestro camino compartido hacia el futuro”, expresó.

Reconocen "histórica amistad" entre México y Francia

La subsecretaria Teresa Mercado destacó los 200 años de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y la “histórica amistad de dos pueblos unidos por la convergencia de principios, y una visión de futuro compartido basado en la cooperación y la prosperidad compartida”.

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Resaltó Mercado la agenda de cooperación con un diálogo político permanente y multisectorial, con un andamiaje jurídico sólido y creciente intercambios en el comercio e inversión. “Ante un escenario internacional complejo, México y Francia han optado por actuar con decisión y sentido de unidad”, mencionó.

La embajadora francesa en México, Delphine Borione, reconoció la importancia del Acuerdo Global Modernizado entre nuestro país y la Unión Europea, y celebró también la amistad entre ambas naciones y la colaboración en temas como el cambio climático, educación y comercio.

Blanca Jiménez, embajadora de México en Francia, envió un mensaje en el que celebró la riqueza de la relación bilateral, el intercambio económico cercano a los 7 mil millones de dólares, la colaboración académica y la colaboración en diversos asuntos multilaterales.

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En la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario Roberto Velasco dio la bienvenida este jueves 14 de mayo a 20 jefas y jefes de misión: representantes de 19 Estados miembros de la UE y Francisco André, embajador de la Unión Europea en México.

La firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Provisional fortalecerá la diversificación económica de México, ampliará espacios de cooperación y aprovechará complementariedades, sin sustituir otros acuerdos comerciales, destacó la SRE.

El secretario destacó que la Cumbre será una oportunidad para profundizar una relación amplia y diversa, orientada a generar bienestar, desarrollo y prosperidad compartida para nuestros pueblos.

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