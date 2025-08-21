La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que trabaja con Guatemala para que exportar la línea de transmisión de energía de México al país vecino del sur.

"Ya hay una línea de transmisión a Guatemala. Guatemala está interesado que aumente la capacidad de transmisión desde México a Guatemala para que ellos tengan más energía eléctrica generada en nuestro país", informó.

El fin de semana, Sheinbaum Pardo y el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo tuvieron una reunión bilateral en la que acordaron el reconocimiento a la interconexión energética, que beneficia zonas de difícil acceso, y establecer una agenda técnica binacional para fortalecer la seguridad energética y la eficiencia en el suministro, y explorar oportunidades conjuntas en aprovechamiento hidroeléctrico e hidrocarburos en zonas fronterizas.

Lee también "Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

"El tema es que esa línea de transmisión, entre otros problemas, es que está en este esquema de autoabasto. Entonces, lo que le hemos dicho a la empresa, o bueno, funciona a través de una línea de autovasto con la generación. Entonces, estamos poniendo en orden", comentó Sheinbaum en la conferencia matutina.

Agregó: "(...) ahora que fuimos a Guatemala, uno de los temas, además de declarar la Gran Selva Maya, además del Tren Maya y del Tren Interoceánico, el otro proyecto que ellos quieren es que les ayudemos a que haya más electricidad desde México hacia Guatemala".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr