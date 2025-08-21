Más Información

La presidenta dijo que trabaja con para que exportar la línea de transmisión de energía de México al país vecino del sur.

"Ya hay una línea de transmisión a Guatemala. Guatemala está interesado que aumente la capacidad de transmisión desde México a Guatemala para que ellos tengan más energía eléctrica generada en nuestro país", informó.

El fin de semana, Sheinbaum Pardo y el mandatario guatemalteco tuvieron una reunión bilateral en la que acordaron el reconocimiento a la interconexión energética, que beneficia zonas de difícil acceso, y establecer una agenda técnica binacional para fortalecer la seguridad energética y la eficiencia en el suministro, y explorar oportunidades conjuntas en aprovechamiento hidroeléctrico e hidrocarburos en zonas fronterizas.

"El tema es que esa línea de transmisión, entre otros problemas, es que está en este esquema de autoabasto. Entonces, lo que le hemos dicho a la empresa, o bueno, funciona a través de una línea de autovasto con la generación. Entonces, estamos poniendo en orden", comentó Sheinbaum en la conferencia matutina.

Agregó: "(...) ahora que fuimos a Guatemala, uno de los temas, además de declarar la Gran Selva Maya, además del y del Tren Interoceánico, el otro proyecto que ellos quieren es que les ayudemos a que haya más electricidad desde México hacia Guatemala".

