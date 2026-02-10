El Foro Económico Mundial prevé que en los próximos años surgirán 97 millones de nuevos empleos adaptados a la nueva relación entre máquinas y personas. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) aseguró que en México las mujeres se han quedado atrás en la formación de estas habilidades.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora este miércoles, señaló que sólo tres de cada 10 profesionistas con habilidades vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), son mujeres.

Destacó que en todos los estados, las mujeres en carreras STEM tendrían que aumentar en al menos 71% para alcanzar un nivel similar al de los hombres. Las entidades en donde se ha cerrado más la brecha han observado mayor productividad y proveen mejores condiciones laborales para la participación de las mujeres.

Mujeres en Ciencias Biológicas. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Precisó que en 2022 se registraron 494 mil 753 mujeres y 996 mil 519 hombres que estudian algún programa STEM a nivel nacional, y agregó que aunque en los últimos 10 años la cifra aumentó en cuatro puntos porcentuales, el ritmo de crecimiento en la matrícula (4.4% anual) ha sido insuficiente.

Por ello, dijo que de continuar esta tendencia, México tardaría 37 años para que el número de mujeres que estudian estas carreras sea similar al que mantienen los hombres hoy.

Indica que Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato concentran el 50% de las estudiantes de STEM. En tanto que Colima logró cerrar su brecha en nueve puntos porcentuales, mientras que Durango solo en un punto porcentual.

Y mencionó que Tabasco es el único estado en donde la proporción de mujeres en carreras STEM se redujo, al pasar de 33% en 2012 a 30% en 2022.

Agregó que una mayor participación de las mujeres en el sector STEM no solo tendría beneficios para ellas, sino que también elevaría la competitividad de las industrias y de los estados al incorporar una mayor diversidad de perspectivas para el desarrollo de la innovación.

“Algunos estudios muestran que la diversidad de género en las industrias STEM y en la academia potencializa dinámicas novedosas de solución de problemas que resultan en contextos más propicios para la creatividad. Duplicar el número de mujeres que estudian carreras STEM para cerrar la brecha de género no se logrará en el corto plazo”, sostuvo.

Añadió que estas brechas empiezan desde la infancia, cuando las niñas pierden confianza en su capacidad para desarrollarse en estos temas, y se abren con el tiempo hasta que pocas mujeres se interesan por estas áreas de estudio.

El Imco propuso definir en el plan estatal de desarrollo objetivos, indicadores y metas para impulsar que más mujeres elijan carreras STEM; aprovechar acciones del sector privado o de la sociedad civil para atender las principales áreas de oportunidad de cada estado, así como consolidar comités multisectoriales en donde participen autoridades del gobierno del estado, sociedad civil, universidades, docentes, y el sector productivo para alinear necesidades y revisar avances en las acciones que se implementen.

