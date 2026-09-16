México necesita ampliar la educación superior pública para atender a los jóvenes que enfrentan barreras económicas, territoriales y académicas, pero cada ampliación debe acompañarse de personal suficiente, infraestructura, apoyos estudiantiles y financiamiento estable, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

Al dictar la conferencia “La educación superior pública ante los retos y transformaciones del siglo XXI”, en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), señaló que los recursos deben ser suficientes, oportunos y sostenibles.

“De su continuidad depende que la expansión preserve la calidad y fortalezca las instituciones”, expresó.

Educación superior atiende a 5.52 millones de estudiantes

Expuso que la educación superior mexicana atiende a 5.52 millones de estudiantes, de los cuales alrededor de 3.42 millones se forman en instituciones públicas. Esto representa cerca de 62% de la matrícula y convierte al sector público en el principal soporte de la formación superior del país.

Detalló que en 10 ciclos escolares, la matrícula de este nivel pasó de 4.24 a 5.52 millones de estudiantes, un crecimiento cercano a 30%.

Sin embargo, dijo que persiste una diferencia respecto a otros países. Entre 2014 y 2024, la proporción de personas de 25 a 34 años con educación superior aumentó en México de 20.3% a 29.1%, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanzó 48.7%.

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Rector de la UNAM apuesta por una universidad más incluyente

Aunque reconoció que el avance mexicano fue significativo, insistió en que “nuestro país necesita, cada vez con mayor urgencia, una universidad pública más incluyente, capaz de ampliar las oportunidades educativas y acompañar las trayectorias del estudiantado desde múltiples enfoques”.

En el vestíbulo del Teatro Fernando Calderón de la UAZ, Lomelí Vanegas sostuvo que ninguna institución puede cumplir cabalmente sus responsabilidades sin un financiamiento suficiente, estable y acorde con la magnitud de sus tareas.

“Contar con los recursos necesarios permite sostener proyectos de largo plazo, ampliar sus alcances y procurar que sus resultados se traduzcan en beneficios concretos para la sociedad”, manifestó.

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Durante la sesión de preguntas, recalcó que los recursos destinados a la educación, particularmente a la superior, no son un gasto, sino una inversión. También llamó a transparentar su uso y actuar con austeridad para que la sociedad conozca su destino y acompañe los esfuerzos de las instituciones.

Reiteró su convicción de no cobrar cuotas y sostuvo que se debe financiar el fondo de gratuidad para las universidades estatales que aceptaron dejar de cobrarlas.

Es necesario renovar la docencia, dice Leonardo Lomelí

Respecto a los cambios tecnológicos, planteó la necesidad de renovar la docencia, la investigación y la gestión con criterios académicos y atención a las necesidades de las comunidades universitarias.

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Señaló que la universidad pública debe incorporar las tecnologías sin perder la centralidad de la creatividad, la iniciativa de las personas y los valores éticos. Asimismo, debe preservar la calidad, el rigor y la libertad intelectual en todas sus funciones.

Añadió que el ejercicio responsable de la autonomía universitaria implica combinar la libertad académica con la transparencia y la rendición de cuentas.

Ampliar el acceso, asegurar la calidad, fortalecer la ciencia, responder a los cambios tecnológicos y contribuir al bienestar, aseveró, son dimensiones inseparables de la misión pública de las universidades.

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Por su parte, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, expresó que México cuenta con una amplia red de universidades con historias, contextos y responsabilidades distintas, pero unidas por una misión común: formar, investigar, generar conocimiento y contribuir al desarrollo del país.

Indicó que estas instituciones deben abrir el diálogo sobre su presente, futuro, retos y capacidades. También destacó que la conferencia formó parte de los trabajos conjuntos entre la UNAM y la UAZ, derivados de un convenio firmado el año pasado.

“Defender la universidad pública es defender el futuro del país, implica preservar la autonomía universitaria, la libertad académica y la capacidad institucional para investigar, cuestionar, proponer y responder a las necesidades de la sociedad”, manifestó.

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