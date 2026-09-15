La matrícula de educación superior alcanzó 5.8 millones de estudiantes durante el ciclo escolar 2025-2026 y la cobertura llegó a 47.5% al incorporar a las universidades para el Bienestar Benito Juárez García y a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario detalló que, sin considerar esas dos instituciones, la cobertura se ubicó en 46.8%. La matrícula de las instituciones públicas pasó de 3 millones 417 mil 960 estudiantes en el ciclo 2024-2025 a 3 millones 574 mil 610 en 2025-2026, es decir, aumentó en 156 mil 650 alumnos.

A dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo afirmó que la política de educación superior estuvo orientada a ampliar el acceso, fortalecer la permanencia y generar nuevas oportunidades para los jóvenes.

Destacó que uno de los principales avances fue la ampliación de espacios para estudiantes de comunidades históricamente excluidas.

Las universidades para el Bienestar Benito Juárez García atendieron a 84 mil 304 estudiantes en 214 sedes y ofrecieron 37 carreras. Para 2026 se autorizó la incorporación de 25 sedes, con lo que llegarían a 239.

A junio de este año, 23 mil 929 estudiantes habían egresado de esas universidades y se habían entregado 13 mil 817 títulos profesionales.

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El titular de la SEP aseguró que las universidades para el Bienestar disponían de 99 mil nuevos lugares para 2026 y que, con el plan de inversión previsto, alcanzarían una capacidad instalada para atender a 243 mil 605 estudiantes.

El presupuesto destinado a esas instituciones fue de mil millones de pesos anuales entre 2019 y 2024; aumentó a 2 mil 500 millones en 2025 y llegó a 3 mil millones en 2026 para instalaciones, equipamiento, mantenimiento y operación.

Delgado Carrillo informó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos contaría en 2026 con 13 nuevas unidades académicas en el país y una matrícula de 119 mil 280 estudiantes, como parte del compromiso gubernamental de crear 300 mil nuevos espacios de educación superior.

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En materia de apoyos, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro benefició a 414 mil 100 estudiantes, con una inversión de 12 mil 294 millones de pesos.

La nueva Beca Gertrudis Bocanegra para transporte apoyó a 55 mil 924 estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario, con una inversión de 312.2 millones de pesos. El secretario señaló que al cierre de 2026 cerca de 800 mil universitarios contarían con alguna de esas dos becas.

Las 19 universidades interculturales atendieron a 28 mil 987 estudiantes, principalmente indígenas y habitantes de zonas rurales, lo que representó un crecimiento de 9.2% respecto del ciclo anterior.

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Las universidades tecnológicas y politécnicas alcanzaron una matrícula de 379 mil 155 estudiantes, 30 mil 742 más que en el ciclo previo, un crecimiento de 8.8%. Por su parte, el Tecnológico Nacional de México llegó a 607 mil 658 alumnos.

Agregó que en 2026 se asignaron 7 mil 334.3 millones de pesos a 210 escuelas para realizar 314 mejoras de infraestructura física. Además, se destinaron 3 mil 298 millones a 123 proyectos de ampliación en 31 entidades.

“La Educación Superior es una vía para construir bienestar, reducir desigualdades y abrir nuevas oportunidades; por ello, en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum seguimos avanzando para que más jóvenes puedan estudiar, permanecer y concluir una carrera”, afirmó.

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