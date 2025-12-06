Más Información

La FGR de Godoy ya investiga coche bomba en Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

La FGR de Godoy ya investiga coche bomba en Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

Estalla coche bomba en Michoacán; reportan 4 muertos, 7 heridos

Estalla coche bomba en Michoacán; reportan 4 muertos, 7 heridos

"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Tigres vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO semifinal de vuelta del Apertura 2025, HOY

Tigres vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO semifinal de vuelta del Apertura 2025, HOY

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

Diciembre de 2025 arrancó con 225 en el país durante los primeros cinco días, esto es un promedio de 45 víctimas diarias, en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al momento, el miércoles pasado se mantiene como el día más del mes con 60 víctimas de , seguido del 1 de diciembre, 44; 5 de diciembre, 42; 2 de diciembre, 41, 4 de diciembre, 38.

Los estados con más asesinatos del 1 al 5 de diciembre, son Guanajuato, 29; Veracruz, 17; Estado de México, 15; Sinaloa, 14; Guerrero, 13; Chihuahua, 13; Baja California, 12; Sonora 12; Nuevo León 11; Michoacán 8, según el reporte diario de Víctimas Reportadas por Delito de Homicidio, que presenta una subestimación con respecto a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Lee también

La SSPC reporta 45 víctimas mortales diarias en cinco días (16/07/2025). Foto: Especial
La SSPC reporta 45 víctimas mortales diarias en cinco días (16/07/2025). Foto: Especial

La mayoría de los estados con más muertes intencionales en dicho periodo, son gobernados por el partido Morena, como Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Michoacán.

Aunque el gabinete de seguridad federal presume que los homicidios dolosos disminuyeron 37% de septiembre de 2024 a octubre de 2025, es de destacar que no se están contabilizando los asesinatos derivados de los enfrentamientos entre grupos criminales.

Y es que se detectó que las organizaciones delictivas se llevan a sus elementos caídos en combate, sin que estos puedan ser contabilizados por las autoridades y mucho menos incluidos en los registros oficiales.

Lee también

Hasta noviembre pasado suman 17 mil 139 víctimas de homicidio doloso en el país, de acuerdo con el informe estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, expertos y organizaciones de la sociedad civil cuestionan una posible manipulación de la cifras, pues mientras los asesinatos disminuyen, los desaparecidos aumentan.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]