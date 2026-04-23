Más Información

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de EU; estados tienen que cumplir la ley, dice

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de EU; estados tienen que cumplir la ley, dice

Ilegal, entrada de la CIA a México: especialistas

Ilegal, entrada de la CIA a México: especialistas

Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"

Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"

Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas

Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Tras una llamada telefónica con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, la presidenta de México, , reveló que su gobierno acordó la venta de un millón de barriles de petróleo a ese país, como parte de un entendimiento con Petróleos Mexicanos ().

La Mandataria federal explicó que este acuerdo responde a una solicitud previa del y fue ratificado durante la conversación bilateral. Precisó que el volumen se entregará en un periodo determinado, sin detallar fechas específicas.

Sheinbaum indicó que México produce alrededor de 1.8 millones de barriles diarios de crudo, de los cuales entre 1.3 y 1.4 millones se destinan al consumo interno mediante las refinerías nacionales. El excedente, dijo, es el que se exporta a distintos mercados internacionales, entre ellos Japón y Estados Unidos.

Lee también

“El acuerdo fue de un millón de barriles en un tiempo determinado a Japón, en coordinación con Pemex Internacional”, señaló la presidenta, quien adelantó que esta operación implicará un incremento en las exportaciones de petróleo mexicano.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]